В Бурятии наградили отличившиеся социальные учреждения

Общество, Фото: телеграм-канал Татьяны Быковой

В тройку лучших вошли Кабанский центр помощи детям, Закаменский социально-реабилитационный центр и Центр помощи детям «Добрый» из Кяхтинского района



15 марта в Улан-Удэ 11 детских подведомственных учреждений минсоцзащиты Бурятии представили свои лучшие практики – проекты по работе с несовершеннолетними детьми. Об этом сообщила в своём Telegram-канале министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.



- Все проекты разные, многогранные, интересные. Главное, что они направлены на разностороннее развитие детей, оставшихся без попечения родителей. Наша задача - организовать работу по профессиональному самоопределению несовершеннолетних детей, помочь формированию семейных ценностей, правовой, гражданской и патриотической культуры, - -подчеркнула министр.



Также министр рассказала, кто показал лучшие практики по работе с несовершеннолетними детьми.



- Лучшая тройка практик определена! Третье место у Центра помощи детям «Добрый». «Серебро» забирает Закаменский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Лидерство у Кабанского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей! Искренне поздравляю коллег! – поделилась новостью Татьяна Быкова, добавив, что это мероприятие станет ежегодным.

