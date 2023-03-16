В Бурятии наградили отличившиеся социальные учреждения

В тройку лучших вошли Кабанский центр помощи детям, Закаменский социально-реабилитационный центр и Центр помощи детям «Добрый» из Кяхтинского района
15 марта в Улан-Удэ 11 детских подведомственных учреждений минсоцзащиты Бурятии представили свои лучшие практики – проекты по работе с несовершеннолетними детьми. Об этом сообщила в своём Telegram-канале министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.
- Все проекты разные, многогранные, интересные. Главное, что они направлены на разностороннее развитие детей, оставшихся без попечения родителей. Наша задача - организовать работу по профессиональному самоопределению несовершеннолетних детей, помочь формированию семейных ценностей, правовой, гражданской и патриотической культуры, - -подчеркнула министр.
Также министр рассказала, кто показал лучшие практики по работе с несовершеннолетними детьми.
- Лучшая тройка практик определена! Третье место у Центра помощи детям «Добрый». «Серебро» забирает Закаменский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Лидерство у Кабанского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей! Искренне поздравляю коллег! – поделилась новостью Татьяна Быкова, добавив, что это мероприятие станет ежегодным.
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