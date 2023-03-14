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В Улан-Удэ выберут лучшего классного руководителя

В Улан-Удэ выберут лучшего классного руководителя
Общество, 
Конкурс пройдёт в 11-й раз

В этом году за звание самого лучшего классного руководителя Улан-Удэ борются 28 педагогов.

- Они уже прошли школьный и заочный этапы. На заочном этапе классные руководители писали творческое эссе «Быть классным руководителем – это призвание?» и подготовили видеоролики на тему «Мой класс – моё вдохновение», - сообщает мэрия города.

16 марта во дворце детского юношеского творчества стартуют конкурсные испытания среди учителей города «Самый классный классный-2023». Конкурсанты представят визитную карточку «Не просто классная (-ый)!» и презентацию авторской воспитательной системы.

Последние этапы конкурса пройдут 17 марта. 20 марта состоится финал и награждение победителей конкурса.
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