В Улан-Удэ выберут лучшего классного руководителя

Конкурс пройдёт в 11-й раз



В этом году за звание самого лучшего классного руководителя Улан-Удэ борются 28 педагогов.



- Они уже прошли школьный и заочный этапы. На заочном этапе классные руководители писали творческое эссе «Быть классным руководителем – это призвание?» и подготовили видеоролики на тему «Мой класс – моё вдохновение», - сообщает мэрия города.



16 марта во дворце детского юношеского творчества стартуют конкурсные испытания среди учителей города «Самый классный классный-2023». Конкурсанты представят визитную карточку «Не просто классная (-ый)!» и презентацию авторской воспитательной системы.



Последние этапы конкурса пройдут 17 марта. 20 марта состоится финал и награждение победителей конкурса.

