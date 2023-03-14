Конкурс пройдёт в 11-й раз
В этом году за звание самого лучшего классного руководителя Улан-Удэ борются 28 педагогов.
- Они уже прошли школьный и заочный этапы. На заочном этапе классные руководители писали творческое эссе «Быть классным руководителем – это призвание?» и подготовили видеоролики на тему «Мой класс – моё вдохновение», - сообщает мэрия города.
16 марта во дворце детского юношеского творчества стартуют конкурсные испытания среди учителей города «Самый классный классный-2023». Конкурсанты представят визитную карточку «Не просто классная (-ый)!» и презентацию авторской воспитательной системы.
Последние этапы конкурса пройдут 17 марта. 20 марта состоится финал и награждение победителей конкурса.
В Улан-Удэ выберут лучшего классного руководителя
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Конкурс пройдёт в 11-й раз
В рамках проекта планируется обучать детей и подростков гребле на спортивных катамаранах, байдарках, рафтингу
Хышикто Цыбикович в родном селе занимался разведением лошадей и других животных
Улан-удэнских водителей призвали уступать дорогу спецтехнике
Популярная группа выступит на «Голосе кочевников»
Новое соцучреждение откроется уже в этом году
В этом году в проекте также примут участие артисты из-за рубежа
Ребятишек отобрали у пьющей женщины
Показ состоится 23 марта
В аэропорту их встречали с хадаками и хлебом-солью. ФОТО
Вопрос с расширением трамвайных линий пока открыт
За сутки в республике выявили всего 6 заражённых
Введён режим повышенной готовности
Артём Дамбаев сражался бок о бок с Балданом Цыдыповым
Коммунальщики подсыпают их песком