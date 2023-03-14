В Улан-Удэ отчитались о ходе транспортной реформы

















Транспортную реформу в Улан-Удэ предполагается реализовать в три этапа.В первую очередь речь идёт о приобретении необходимого числа автобусов. В 2022 году в МУП «Городские маршруты» поступило 124 новых автобуса – 59 большой вместимости и 65 средней. В этом году поэтапно планируется увеличение выпуска до 153 автобусов на маршруты.Также в этом году уменьшат число дублирующих друг друга маршрутов.Помимо этого, планируется расширение системы пересадочного тарифа. Такой тариф предусматривает возможность проезда на муниципальном автобусе и в трамвае по одному тарифу 30 рублей при условии безналичной оплаты проезда. Система пересадочного тарифа будет расширена на другие укороченные маршруты в отдалённые микрорайоны.Разработчиками транспортной реформы выступило пермское агентство дорожной информации «Радар», которое ранее выиграло соответствующие торги.- Мы провели масштабное исследование, проанализировали существующую систему транспортного обслуживания населения, собирали данные с 2021 года – время в пути на каждом маршруте, интервалы между автобусами, пассажиропоток на каждом маршруте, изучали распределение населения по транспортным районам, - рассказал на пресс-конференции исполнительный директор ООО «Агентство дорожной информации Радар» Юрий Попов,По рекомендациям пермских экспертов в прошлом году было отменено 12 неэффективных автобусных маршрутов. В их числе маршруты №№ 63 и 64, уточнил начальник отдела организации пассажирских перевозок комитета по транспорту Сергей Будагаев. Также были введены 10 новых автобусных маршрута и два трамвайных маршрута – №7 и №8.- Транспортная реформа продолжается. Было закуплено 124 автобуса на сумму 1,25 млрд. рублей, был введён беспересадочный тариф, введены новые проездные билеты для льготных категорий населения – пенсионеры, инвалиды всех групп, участники СВО, ветераны боевых действий, студенты очной формы вузов и ссузов. Также строится выделенная полоса для общественного транспорта по проспекту 50-летия Октября, расширяется дорожное полотно со стороны ТЦ «Сагаан Морин», внедрена в работу и успешно показала себя интеллектуальная транспортная система. Улучшено транспортное сообщение с посёлком Восточный и Загорск, число больших автобусов на маршрутах в те районы увеличено с 17 до 26. Увеличено число автобусов в вечернее время, последний трамвай уходит в 23.30, - заявил председатель комитета по транспорту администрации Улан-Удэ Юрий Ткачёв.Он добавил, что постепенно снижается парк подвижного состава у частных перевозчиков: до 785 в 2023 году (в 2019 году было 1415 маршруток).По-прежнему планируется расширить трамвайные линии в юго-восточном и юго-западном направлении города, это уже есть в мастер-плане Улан-Удэ.- Растущая плотность населения по юго-восточному направлению позволяет построить трамвайную линию в сторону посёлка Энергетик. Уже есть проект планировки территории, разработано технико-экономическое обоснование, - сообщил директор МУП «Управление трамвая» Юрий Санжанов.Вопрос с расширением трамвайных линий в 100-е кварталы и район Левого берега пока остаётся открытым.