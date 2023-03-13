В Иркутской области засняли самку изюбря, принимающую солнечные ванны

Сотрудники научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» поделились забавными фотографиями с фотоловушек, стоящих на территории природоохранных заведений.
На первых кадрах показали глухаря и ворона, которые конфликтуют на кормушке. Специалисты отметили, что крупные птицы вовсе не пытаются поделить между собой еду. Их агрессивное поведение связано с весенней порой «свадеб».
- У тетеревиных сейчас пора свадеб, самцы весьма агрессивны. И могут нападать даже на человека, если примут его за соперника. Надеемся, что ворон успел ретироваться, - рассказали сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Также на фото попалась «красовавшаяся» самка изюбря. Лёжа она спокойно принимала солнечные ванны.
- Про скрытую камеру она явно не знала: расслабленно подставляла солнышку шею, - подметили специалисты.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно сотрудники «Заповедное Прибайкалье» засняли смелого оленя. Он позволил инспекторам приблизиться к нему на считанные метры.