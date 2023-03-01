В Прибайкалье сняли «непуганого» оленя

Животное выполнило шуточные команды автора видео



Кадры с животными, которые не испытывают сильного страха перед человеком, периодически появляются в «медиа-копилке» сотрудников ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Как пояснили в его пресс-службе, непуганый зверь – это один из лучших показателей эффективности работы природоохранного учреждения.



На днях в Байкало-Ленском государственном заповеднике в Иркутской области инспекторы встретили изюбря, который позволил приблизиться к себе на считанные метры. Более того, копытное отреагировало на человеческий голос забавным образом: выполнило команды, произнесённые в шутку.



- Встреча с этим лесным красавцем-рогачом состоялась при закладке учётного маршрута. Олень активно кормился и позволил приблизиться к нему почти вплотную – съёмка сделана на камеру смартфона с расстояния не более 10 метров. Такое поведение зверя не характерно для обычных угодий (там, где дикие животные ощущают воздействие человека), а для заповедных уголков это нормально. И это обстоятельство очень радует – видна наша инспекторская работа, - рассказал автор видео Александр Каянкин.



