В Прибайкалье сняли «непуганого» оленя

Животное выполнило шуточные команды автора видео
Кадры с животными, которые не испытывают сильного страха перед человеком, периодически появляются в «медиа-копилке» сотрудников ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Как пояснили в его пресс-службе, непуганый зверь – это один из лучших показателей эффективности работы природоохранного учреждения.
На днях в Байкало-Ленском государственном заповеднике в Иркутской области инспекторы встретили изюбря, который позволил приблизиться к себе на считанные метры. Более того, копытное отреагировало на человеческий голос забавным образом: выполнило команды, произнесённые в шутку.
- Встреча с этим лесным красавцем-рогачом состоялась при закладке учётного маршрута. Олень активно кормился и позволил приблизиться к нему почти вплотную – съёмка сделана на камеру смартфона с расстояния не более 10 метров. Такое поведение зверя не характерно для обычных угодий (там, где дикие животные ощущают воздействие человека), а для заповедных уголков это нормально. И это обстоятельство очень радует – видна наша инспекторская работа, - рассказал автор видео Александр Каянкин.
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Общество, Фото:
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