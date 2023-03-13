Улан-удэнка забыла вату в ухе и довела себя до менингита

Врачам пришлось сделать две сложнейшие операции, чтобы вытащить её с того света
Эта история началась ещё 16 декабря, когда 69-летняя жительница бурятской столицы обратилась в приёмное отделение республиканской клинической больницы (РКБ) имени Н. А. Семашко. Она жаловалась на головокружение, рвоту и гнойные отделения из левого уха.
Компьютерная томография показала, что там скопилось очень много гноя. Позже выявили и причину – в ушном проходе врачи обнаружили кусок ваты. Как выяснилось, женщина засунула её туда и благополучно об этом забыла.
Вата всё время гнила. Вскоре у улан-удэнки начались боли. Подумав, что этот отит, пенсионерка начала самостоятельно капать в ухо борный спирт. Сосуды от него расширились, и воспаление распространилось по кровеносному руслу. В итоге инфекция проникла в мозг и у пациентки развился менингит.
Ей потребовалась срочная госпитализация. Женщина впала в кому. Врачам оториноларингологического отделения РКБ под руководством заведующего Ринчина Дашиева и анестезиологам из отделения реанимации и интенсивной терапии пришлось провести две сложнейшие операции, чтобы устранить последствия самолечения и вытащить пациентку «с того света».
Спустя несколько недель, 9 января, ей стало лучше – пенсионерка открыла глаза и реагировала на вопросы. Однако менингит не прошёл без следа. У нашей землячки был ряд неврологических нарушений: парез конечностей и афазия – расстройство речи.
Пенсионерку перевели в отделение неврологии № 1 для дальнейшего лечения и реабилитации. Благодаря командной работе медиков состояние женщины улучшилось.
- Её выписали в удовлетворительном состоянии и, самое главное – без серьёзных последствий для качества жизни – правосторонний гемипарез полностью прошёл, речь восстановилась, хоть и сохранилось нарушение координации, – отметил невролог Тимур Алдаров.
Врачи дают благоприятный прогноз – но при условии, что пенсионерка будет работать с логопедом и инструктором по лечебной физкультуре. Немаловажно её собственное желание полностью восстановиться.
- Вот так безобидная вата навсегда изменила жизнь человека. Но самое трагичное в этой истории – то, что всего можно было бы избежать, обратившись за помощью сразу же после появления первых симптомов, – подчеркнули в РКБ.
Жителей Бурятии призвали не заниматься самолечением, вовремя обращаться за квалифицированной медицинской помощью и заботиться о пожилых родственниках.
Улан-удэнка забыла вату в ухе и довела себя до менингита
Общество, Фото:
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