Награды вручил начальник управления Росгвардии по Иркутской области Алексей Сапожников
Сотрудники Росгвардии из Иркутска, проявившие мужество и героизм во время выполнения боевых задач в ходе спецоперации, получили государственные награды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
- Начальник управления Росгвардии по Иркутской области генерал-майор полиции Алексей Сапожников провёл торжественную церемонию, в ходе которой вручил сотрудникам ведомства медали «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали «За Отвагу». Росгвардейцы из Иркутска проявили мужество, отвагу и самоотверженность, при исполнении служебных обязанностей в ходе участия в специальной военной операции. Указом президента России к государственным наградам представлено 30 бойцов, - говорится в сообщении.
В ходе награждения генерал-майор полиции Алексей Сапожников отметил, что «сотрудники войск национальной гвардии Российской Федерации проявили смелость и решительность в ходе СВО, показали свой высокий профессионализм».
В Иркутске наградили 30 росгвардейцев – участников СВО
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