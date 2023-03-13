В Иркутске наградили 30 росгвардейцев – участников СВО

Общество, Фото: Росгвардия по Иркутской области

Награды вручил начальник управления Росгвардии по Иркутской области Алексей Сапожников



Сотрудники Росгвардии из Иркутска, проявившие мужество и героизм во время выполнения боевых задач в ходе спецоперации, получили государственные награды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



- Начальник управления Росгвардии по Иркутской области генерал-майор полиции Алексей Сапожников провёл торжественную церемонию, в ходе которой вручил сотрудникам ведомства медали «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали «За Отвагу». Росгвардейцы из Иркутска проявили мужество, отвагу и самоотверженность, при исполнении служебных обязанностей в ходе участия в специальной военной операции. Указом президента России к государственным наградам представлено 30 бойцов, - говорится в сообщении.



В ходе награждения генерал-майор полиции Алексей Сапожников отметил, что «сотрудники войск национальной гвардии Российской Федерации проявили смелость и решительность в ходе СВО, показали свой высокий профессионализм».



