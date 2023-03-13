Благодаря проекту в Заиграевском районе помогли участнику трудового фронта
«Серебряные» волонтёры Бурятии – активные участники федерального проекта «Красная гвоздика». Благодаря акции в республике собранные средства направили на помощь ветеранам боевых действий.
Так, в Заиграевском районе благодаря проекту для участника трудового фронта, инвалида I группы Намсылмы Очировны Одоновой была приобретена специализированная медицинская кровать.
- Ветерану 91 год, она ведёт малоподвижный образ жизни, большую часть времени проводит в кровати, так как имеет серьёзное заболевание, - рассказали в отделе социальной защиты населения по Заиграевскому району. - Медицинское изделие, так необходимое труженице тыла, было доставлено в кратчайшие сроки. Кровать снабжена подъёмниками, приспособлениями для удобства.
Ветеран выразила слова благодарности за внимание и заботу.
- Я не ожидала, что мне так быстро привезут кровать. Теперь она облегчит уход родственникам за мною. Всё-таки я почти не передвигаюсь, а здесь есть поручни, кровать на колёсиках и плавно передвигается, - поблагодарила ветеран.
Напомним, что в Кабанском районе в селе Тресково ветерану войны Григорию Дмитриевичу Глушкову выданы коляска, электромеханическая кровать, противопролежневый матрас и воздушная система, лекарства. С учётом доставки и сборки помощь была оказана на сумму 536,5 тысяч рублей.
Ещё один получатель – ветеран тыла, жительница села Выдрино Кабанского района Мария Семёновна Черниговская. Ей доставили специальную механическую кровать, размер помощи – 153,8 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
В Бурятии акция «Красная гвоздика» помогает ветеранам
Общество, Фото:
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