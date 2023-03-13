13 марта

12 марта

Популярное

В Бурятии акция «Красная гвоздика» помогает ветеранам

В Бурятии акция «Красная гвоздика» помогает ветеранам
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Благодаря проекту в Заиграевском районе помогли участнику трудового фронта

«Серебряные» волонтёры Бурятии – активные участники федерального проекта «Красная гвоздика». Благодаря акции в республике собранные средства направили на помощь ветеранам боевых действий.

Так, в Заиграевском районе благодаря проекту для участника трудового фронта, инвалида I группы Намсылмы Очировны Одоновой была приобретена специализированная медицинская кровать.

- Ветерану 91 год, она ведёт малоподвижный образ жизни, большую часть времени проводит в кровати, так как имеет серьёзное заболевание, - рассказали в отделе социальной защиты населения по Заиграевскому району. - Медицинское изделие, так необходимое труженице тыла, было доставлено в кратчайшие сроки. Кровать снабжена подъёмниками, приспособлениями для удобства.

Ветеран выразила слова благодарности за внимание и заботу.
- Я не ожидала, что мне так быстро привезут кровать. Теперь она облегчит уход родственникам за мною. Всё-таки я почти не передвигаюсь, а здесь есть поручни, кровать на колёсиках и плавно передвигается, - поблагодарила ветеран.

Напомним, что в Кабанском районе в селе Тресково ветерану войны Григорию Дмитриевичу Глушкову выданы коляска, электромеханическая кровать, противопролежневый матрас и воздушная система, лекарства. С учётом доставки и сборки помощь была оказана на сумму 536,5 тысяч рублей.

Ещё один получатель – ветеран тыла, жительница села Выдрино Кабанского района Мария Семёновна Черниговская. Ей доставили специальную механическую кровать, размер помощи – 153,8 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

Бурятия благотворительность акция ветеран войны социальная защита населения

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Агинском округе появится мастерская бурятских ремёсел
В Агинском округе появится мастерская бурятских ремёсел
Общество, 13.03.2023
Также здесь создадут этнокультурный парк
Иркутск примет чемпионат СФО и ДФО по лёгкой атлетике
Иркутск примет чемпионат СФО и ДФО по лёгкой атлетике
Общество, 13.03.2023
Соревнования проведут среди ветеранов и любителей
В Бурятии наградили призёров всероссийской школьной олимпиады
В Бурятии наградили призёров всероссийской школьной олимпиады
Общество, 13.03.2023
В церемонии приняли участие более 120 школьников республики
В районе Бурятии почтили память участника СВО
В районе Бурятии почтили память участника СВО
Общество, 13.03.2023
В Дутулуре установили мемориальную доску односельчанину
В Иркутске открылся интерактивный музей Байкала
В Иркутске открылся интерактивный музей Байкала
Общество, 13.03.2023
Проект рассчитан, в первую очередь, на детей
В Улан-Удэ разыграли кубок по каратэ
В Улан-Удэ разыграли кубок по каратэ
Общество, 13.03.2023
За медали также боролись спортсмены из Читы и Иркутска
В Читу приедут звёзды бокса
В Читу приедут звёзды бокса
Общество, 13.03.2023
В столице Забайкалья стартует всероссийский турнир на призы Бахтина
Бодибилдеры Бурятии завоевали 12 медалей чемпионата Забайкалья
Бодибилдеры Бурятии завоевали 12 медалей чемпионата Забайкалья
Общество, 13.03.2023
Фитнес-модели республики успешно представили регион в Чите
В Бурятии провели республиканский турнир по конным скачкам
В Бурятии провели республиканский турнир по конным скачкам
Общество, 13.03.2023
Соревнования были приурочены к ежегодному молебну, посвящённому Белой Таре
Бурятские борцы победили на международном турнире
Бурятские борцы победили на международном турнире
Общество, 13.03.2023
«Золото» завоевали Баир Баяндуев и Тамир Ешинимаев
Госдума одобрит запрет на продажу пластика у Байкала
Госдума одобрит запрет на продажу пластика у Байкала
Общество, 13.03.2023
Поправки поддержал профильный комитет
Туристам в Бурятии угрожают лавины
Туристам в Бурятии угрожают лавины
Общество, 13.03.2023
Они могут сойти на севере республики
В Улан-Удэ с утра «пропесочили» 80 дорожных участков
Общество, 13.03.2023
Некоторые из них пришлось подсыпать несколько раз
В Бурятии начались масштабные генетические исследования на базе БРКОД
В Бурятии начались масштабные генетические исследования на базе БРКОД
Общество, 13.03.2023
В Бурятском республиканском клиническом онкологическом диспансере стартовали масштабные генетические исследования

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^