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В Бурятии до конца года капитально отремонтируют 17 школ

В Бурятии до конца года капитально отремонтируют 17 школ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Распоряжение о распределении субсидий подписал глава республики Алексей Цыденов

В Бурятии по программе капитального ремонта в 2023 году обновят 17 школ.

Районы Бурятии и город Улан-Удэ получат средства на проведение капитального ремонта школ в рамках государственной программы «Модернизация школьных систем образования». Распоряжение о распределении субсидий 16 районным и одной государственной школе подписал глава республики Алексей Цыденов.

- Продолжаем у нас в Бурятии капремонт школ по федеральной госпрограмме «Модернизация школьных систем образования», запущенной в январе прошлого года. Утвердили перечень школ на этот год – всего будет отремонтировано 17 школ в районах республики и в Улан-Удэ, - сообщил на своих страницах в соцсетях глава республики Алексей Цыденов.

Так, в этом году капитальный ремонт будет проведен в Верхнесаянтуйской санаторной школе-интернате и Селенгинской средних школах в Тарбагатайском районе. В Тункинском районе будет отремонтирована школа в посёлке Монды, в Кижингинском районе – школы в сёлах Михайловка и Улзытэ, в Иволгинском районе – школа в сёлах Ошурково и Кокорино, в Селенгинском районе – Иройская средняя школа в улусе Ташир, в Мухоршибирском районе – Кусотинская школа в улусе Кусота, школы №5 и №4 в городе Закаменск, Выдринская школа в Кабанском районе и школа в селе Уро Баргузинского района. В Улан-Удэ будут капитально отремонтированы школы №25,37, 52 и 13.

Как отметил глава Бурятии, за прошедший год капремонт произведён в 55 образовательных учреждениях. Обширная госпрограмма включает не только капремонт школ, школьных столовых и пищеблоков, а также обновление школьной инфраструктуры: оснащение классов новой мебелью, спортинвентарем. Всего в Бурятии в рамках федеральной государственной программы «Модернизация школьных систем образования» запланировано к ремонту более 240 школ.



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