09 марта

08 марта

Популярное

Студенты Бурятии могут участвовать в конкурсе структурных трансформаций

Студенты Бурятии могут участвовать в конкурсе структурных трансформаций
Общество,  Фото:pixabay.com.
Призовой фонд конкурса составляет 3 млн рублей

В России с 1 февраля по 30 апреля проходит уникальный международный конкурс студенческих проектов по разработке социальных, экономических, экологических и инфраструктурных проектов, сообщает Фонд регионального развития Бурятии.

- Для участия в конкурсе студентам необходимо подготовить проект по разным отраслям экономики. Проект должен включать в себя актуальные меры поддержки той или иной отрасли экономики - сферы торговли и общественного питания, или меры поддержки строительной отрасли, или сельского хозяйства и т.д., - пояснили организаторы.

Проект разрабатывается строго в соответствии с определённой структурой. В нём должны быть прописаны такие разделы как: описание рынка, заинтересованные стороны, стратегия, механизмы продвижения проекта, инвестиции, научные основы, управление рисками и контроль, корпоративная культура трансформаций.

Участник конкурса должен заполнить заявку и загрузить описание проекта на сайте https://projects.centrinvest.ru/.

Победители конкурса будут награждены денежными призами. Призовой фонд конкурса составляет 3 млн рублей. Награждение победителей состоится 26 мая в День российского предпринимательства. Организатором конкурса выступает банк «Центр-инвест».

Конкурс проводится среди молодёжи российских и зарубежных вузов по разработке социальных, экономических, экологических и инфраструктурных проектов.

Возрастное ограничение 16+



конкурс студенты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии отметили 25-летие обретения мощей Матроны Московской
В Бурятии отметили 25-летие обретения мощей Матроны Московской
Общество, 09.03.2023
Богослужения прошли в Свято-Одигитриевском соборе
В Чите стартовали межрегиональные соревнования фигуристов
В Чите стартовали межрегиональные соревнования фигуристов
Общество, 09.03.2023
В Забайкалье приехали спортсмены из Бурятии и Иркутской области
В Бурятии вручат премии «Золотой Олимп»
В Бурятии вручат премии «Золотой Олимп»
Общество, 09.03.2023
Имена победителей станут известны завтра
Теннисисты Бурятии успешно выступили на первенстве ДФО
Теннисисты Бурятии успешно выступили на первенстве ДФО
Общество, 09.03.2023
Члены сборной получили путёвки на первенство России
3 вуза Бурятии включены в проект «Приоритет 2030. Дальний Восток»
3 вуза Бурятии включены в проект «Приоритет 2030. Дальний Восток»
Общество, 09.03.2023
Определён состав вузов-участников дополнительного отбора проекта
Лыжница из Бурятии стала призёром спартакиады России
Лыжница из Бурятии стала призёром спартакиады России
Общество, 09.03.2023
Спортсменка из Гусиноозёрска стала второй в спринте
«Машина времени остановлена»: В Бурятии ужаснулись состоянием сельской СОШ
«Машина времени остановлена»: В Бурятии ужаснулись состоянием сельской СОШ
Общество, 09.03.2023
Местные жители заявили, что там страшные парты, плохое освещение и перемороженные фрукты 
В Бурятии людям стало страшно ходить по райцентру
В Бурятии людям стало страшно ходить по райцентру
Общество, 09.03.2023
Они жалуются на летающий по улицам мусор

В Улан-Удэ протестировали «умные» водоколонки с QR-кодами
В Улан-Удэ протестировали «умные» водоколонки с QR-кодами
Общество, 09.03.2023
С их помощью теперь отслеживают поломку  устройств
Красоты Бурятии попали в фотокнигу о Сибири
Красоты Бурятии попали в фотокнигу о Сибири
Общество, 09.03.2023
В издание вошли работы лучших фотографов страны
На «Байкальской миле» в Бурятии представят новинки «Lada»
На «Байкальской миле» в Бурятии представят новинки «Lada»
Общество, 09.03.2023
 На одной из них попытаются установить рекорд скорости
Воспитатели детсадов из Улан-Удэ отправятся на конкурс в Москву
Воспитатели детсадов из Улан-Удэ отправятся на конкурс в Москву
Общество, 09.03.2023
Они прошли в очный тур Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2023»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^