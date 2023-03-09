Студенты Бурятии могут участвовать в конкурсе структурных трансформаций

Призовой фонд конкурса составляет 3 млн рублей



В России с 1 февраля по 30 апреля проходит уникальный международный конкурс студенческих проектов по разработке социальных, экономических, экологических и инфраструктурных проектов, сообщает Фонд регионального развития Бурятии.



- Для участия в конкурсе студентам необходимо подготовить проект по разным отраслям экономики. Проект должен включать в себя актуальные меры поддержки той или иной отрасли экономики - сферы торговли и общественного питания, или меры поддержки строительной отрасли, или сельского хозяйства и т.д., - пояснили организаторы.



Проект разрабатывается строго в соответствии с определённой структурой. В нём должны быть прописаны такие разделы как: описание рынка, заинтересованные стороны, стратегия, механизмы продвижения проекта, инвестиции, научные основы, управление рисками и контроль, корпоративная культура трансформаций.



Участник конкурса должен заполнить заявку и загрузить описание проекта на сайте https://projects.centrinvest.ru/.



Победители конкурса будут награждены денежными призами. Призовой фонд конкурса составляет 3 млн рублей. Награждение победителей состоится 26 мая в День российского предпринимательства. Организатором конкурса выступает банк «Центр-инвест».



Конкурс проводится среди молодёжи российских и зарубежных вузов по разработке социальных, экономических, экологических и инфраструктурных проектов.



Возрастное ограничение 16+







