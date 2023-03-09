Призовой фонд конкурса составляет 3 млн рублей
В России с 1 февраля по 30 апреля проходит уникальный международный конкурс студенческих проектов по разработке социальных, экономических, экологических и инфраструктурных проектов, сообщает Фонд регионального развития Бурятии.
- Для участия в конкурсе студентам необходимо подготовить проект по разным отраслям экономики. Проект должен включать в себя актуальные меры поддержки той или иной отрасли экономики - сферы торговли и общественного питания, или меры поддержки строительной отрасли, или сельского хозяйства и т.д., - пояснили организаторы.
Проект разрабатывается строго в соответствии с определённой структурой. В нём должны быть прописаны такие разделы как: описание рынка, заинтересованные стороны, стратегия, механизмы продвижения проекта, инвестиции, научные основы, управление рисками и контроль, корпоративная культура трансформаций.
Участник конкурса должен заполнить заявку и загрузить описание проекта на сайте https://projects.centrinvest.ru/.
Победители конкурса будут награждены денежными призами. Призовой фонд конкурса составляет 3 млн рублей. Награждение победителей состоится 26 мая в День российского предпринимательства. Организатором конкурса выступает банк «Центр-инвест».
Конкурс проводится среди молодёжи российских и зарубежных вузов по разработке социальных, экономических, экологических и инфраструктурных проектов.
Возрастное ограничение 16+
Студенты Бурятии могут участвовать в конкурсе структурных трансформаций
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