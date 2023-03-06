Школьники соревновались в трёх видах игры
В начале марта в Улан-Удэ состоялся Х юбилейный городской турнир по бурятской народной игре в кости «Шагай наадан-2023». Мероприятие проводилось в детском центре «Родник» с целью сохранения и развития народной культуры.
По информации пресс-службы комитета по образованию администрации Улан-Удэ, в трёх видах народной игры приняли участие 95 ребят из школ и учреждений дополнительного образования столицы Бурятии. Призёрами «Шагай наадан» стали:
В игре «Мори урилдаан»
1 место – Аделина Г., ДТ Советского района «Форус»; Артём Б., школа №28;
2 место – Дарису Б., СОШ №49; Александра Б., ДООЦ «Родник»;
3 место – Руслан Л., ДТ Советского района «Форус»; Кристина С., СОШ №28.
В игре «Няhалалга»
1 место – Этигэл Ж., ДООЦ «Родник»;
2 место – Андрей К., ДООЦ «Родник»;
3 место – Ардан А., СОШ №52; Виталий Е., СОШ №64.
В игре «Шуурэлгэ»
1 место – Суранза У., ДТ Советского района «Форус»; Сардорбек, ДООЦ «Родник»;
2 место – Алина Н., ДООЦ «Родник»;
3 место – Людмила М., ЦДО «Эдельвейс».
В Улан-Удэ прошёл городской турнир «Шагай наадан»
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