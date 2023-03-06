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В Улан-Удэ подрядчики возместили 6 млн за некачественные дороги

В Улан-Удэ подрядчики возместили 6 млн за некачественные дороги
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Оба получили условные сроки

В минувшем году в сфере противодействия коррупции органами прокуратуры Бурятии пресечено 755 нарушений закона. Прокурорами предъявлено 30 исковых заявлений на общую сумму 30,3 млн рублей. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 480 лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено 20 уголовных дел.

За 2022 год выявлено 205 преступлений коррупционной направленности, пятая часть из которых связана с хищениями с использованием служебного положения, более трети – со взяточничеством и коммерческим подкупом, 13 преступлений совершены в сфере реализации национальных проектов.

Сумма ущерба по оконченным уголовным делам превысила 79 млн рублей. В ходе расследования добровольно возмещено 15,4 млн рублей, стоимость имущества, на которое наложен арест, составила 138 млн рублей.

Так, по приговору Октябрьского районного суда два руководителя коммерческих организаций признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Установлено, что они с июня по декабрь 2020 года предоставили в муниципальное учреждение «Улан-Удэстройзаказчик» акты выполненных работ, содержащие недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 12 млн рублей. Подрядчики проводили капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина в Улан-Удэ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Каждому из них назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Обвиняемыми добровольно возмещён ущерб в размере 6 млн рублей. Суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры республики в интересах городского округа «Город Улан-Удэ», с виновных лиц в солидарном порядке взысканы 6 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

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