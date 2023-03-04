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В Иркутске приступили к финальной сборке катамаранов для Байкала

В Иркутске приступили к финальной сборке катамаранов для Байкала
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко

Они будут курсировать между Приангарьем и Бурятией

На промышленную площадку Восточно-Сибирского речного пароходства (ВСРП) из Рыбинска доставлены все секции двух катамаранов на подводных крыльях HSC150В. Специалисты судостроительного завода «Вымпел» приступили к этапу окончательной сборки судов.

Они получили названия «Сарма» и «Селенга» - по названию двух ветров на Байкале, дующих с его разных берегов.

Пассажирские суда катамаранного типа с динамической разгрузкой подводными крыльями проекта HSC150B предназначены для скоростных пассажирских перевозок на магистральных речных и озерных линиях. Малая осадка существенно расширяет географию пассажирских перевозок, а особенность крыльевого устройства позволяет осуществлять безопасную посадку и высадку пассажиров на необорудованный берег. HSC150B берут на борт до 150 человек, дальность плавания – не менее 1000 км.

Преимущества проекта очевидны для эксплуатации на Байкале: мягкий ход и пониженное волнообразование, экономичность и экологичность.

Со сдачей новых катамаранов возобновятся рейсы, которые существовали исторически: с юга Байкала в Нижнеангарск, Северобайкальск. Иркутская область и Республика Бурятия вновь будут связаны водными маршрутами.

После сборки корпусов судостроители ВСРП приступят к монтажу оборудования, оснащению навигационным оборудованием, установке двигателей.

«Байкал-Daily» сообщал, что трехсторонний договор на постройку двух инновационных пассажирских судов катамаранного типа проекта HSC150B для озера Байкал подписан в декабре 2021 года между АО «ССЗ «Вымпел», АО «Восточно-Сибирское речное пароходство» и АО «Машпромлизинг».

Ввод в эксплуатацию обоих судов на Байкале ожидается в навигацию 2023 года.

Байкал туризм

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