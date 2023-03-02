Зарегистрировано уже 8 случаев
Восемь случаев заболевания корью зарегистрировали в Иркутской области. Пять из них имеют лабораторное подтверждение, все инфицированные - дети, сообщает ТАСС со ссылкой на областное управления Роспотребнадзора.
- На сегодняшний день зарегистрирован очаг достаточно серьёзный в Иркутске. Восемь случаев. Первый случай был завезён из Таджикистана - заболел ребёнок. Затем этот случай претерпел распространение, в группу риска попали люди, которые были неиммунные. Из восьми случаев пять имеют лабораторное подтверждение. Все из числа заболевших - это дети, - рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Наталья Поталицина.
Поталицина также подчеркнула, что в регионе есть достаточный запас вакцины для профилактических прививок против кори. Ситуация с заболеваемостью управляема, в ограничительных мерах нет необходимости.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале февраля появились первые вспышки кори в регионах.
О первом случае заболевания корью в Иркутской области региональное управление Роспотребнадзора сообщило 28 февраля. Приангарье стало шестым регионом в Сибирском федеральном округе, где выявлена инфекция. Заболевшие корью также есть в Новосибирской, Кемеровской областях, Красноярском и Алтайском краях, Республике Алтай.
По информации Роспотребнадзора, рост заболеваемости, который регистрируется в некоторых регионах, произошёл преимущественно за счёт непривитых, прибывших из ближнего зарубежья.
В Иркутской области растёт заболеваемость корью
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