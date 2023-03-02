Врачи БСМП в Улан-Удэ хохотали целый час

Для них устроили тренинг по смеху





Недавно в больнице скорой медицинской помощи имени В. В. Ангапова побывал чемпион мира по смеху Митя Ефимов. Профессиональный весельчак провёл для сотрудников БСМП тренинг по уникальной оздоровительной дыхательной гимнастике. К нему присоединились медики и административно-управленческий персонал учреждения.Ефимов отметил: согласно мировой статистике, человек смеётся в среднем всего 15 секунд в день. А в сутках между тем – 86 400 секунд. Гость рассказал сотрудникам БСМП о так называемой йоге смеха. Научно доказано, что человеческий организм не различает искусственный и естественный смех – протекающие в этот момент химические процессы в обоих случаях одинаковы. В итоге мозг начинает вырабатывать гормон счастья.Сначала медики веселились наигранно, но потом искусственный смех быстро превратился в настоящий. Хохотали сотрудники БСМП безо всяких причин, не полагаясь на юмор или шутки. Вместо этого тренер по радости использовал специальные игровые интерактивные упражнения. За час занятия все присутствующие отметили, как у них улучшились настроение и эмоциональный подъём.