В дело вмешалась прокуратура
Прокуратура Баунтовского района Бурятии выявила нарушение трудового закона при заключении коллективных договоров в образовательных организациях.
-Установлено, что вопреки Трудовому кодексу Российской Федерации в коллективных договорах двух школ предусматривалась компенсация в случае несвоевременной выплаты заработной платы в размере, вдвое меньше установленной законом, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Директорам образовательных организаций внесены прокурорские представления, которые удовлетворены, положения коллективных договоров приведены в соответствие с федеральным законодательством.
В Бурятии две школы с нарушением оформили коллективные договоры
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