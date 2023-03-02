В Бурятии две школы с нарушением оформили коллективные договоры

В дело вмешалась прокуратура



Прокуратура Баунтовского района Бурятии выявила нарушение трудового закона при заключении коллективных договоров в образовательных организациях.



-Установлено, что вопреки Трудовому кодексу Российской Федерации в коллективных договорах двух школ предусматривалась компенсация в случае несвоевременной выплаты заработной платы в размере, вдвое меньше установленной законом, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Директорам образовательных организаций внесены прокурорские представления, которые удовлетворены, положения коллективных договоров приведены в соответствие с федеральным законодательством.





