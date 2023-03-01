Участников СВО будут готовить на госслужащих в ДФО

Они будут иметь преимущество при приёме на программу «Муравьёв-Амурский 2030»



Участники специальной военной операции смогут поступить на программу подготовки управленческих кадров «Муравьёв-Амурский 2030» по упрощённой схеме. Выпускники программы будут зачислены в кадровые резервы регионов Дальневосточного федерального округа и распределены на должности.



Глава совета наставников программы «Муравьев-Амурский 2030», министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков принял решение об особом порядке приёма ветеранов СВО на программу уже в этом учебном году.



Ряд назначений на должности курсантов программы «Муравьёв-Амурский 2030» уже состоялся. Сейчас проводится набор на второй поток программы. Узнать подробности и отправить заявку на участие в программе можно до 15 марта 2023 года на её сайте.



Как сообщает пресс-служба правительства Забайкалья, обучение по программе «Муравьев-Амурский 2030» бесплатное. По итогам выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке школы управления «Сколково», войдут в резерв госслужащих, а также получат предложение о трудоустройстве на государственную службу и институты развития в регионы Дальнего Востока.



