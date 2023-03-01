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В Улан-Удэ активисты ТОС встретились с зампрокурора Бурятии

В Улан-Удэ активисты ТОС встретились с зампрокурора Бурятии
Общество,  Фото:прокуратура РБ
Люди подняли волнующие их темы 

Заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова провела приём активистов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) города Улан-Удэ. В мероприятии участвовали руководители 38 ТОСов.

Активисты товариществ обратились к заместителю прокурора республики с жалобами по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, содержания дорог, охраны окружающей среды, здравоохранения, соблюдения жилищных прав.

Председатели ТОСов, расположенных в микрорайоне Южный, подняли тему теплоснабжения многоквартирных домов, работы угольных котельных, обеспечения качественной мобильной связью, установки приборов учёта электроэнергии.

Складирование шлака, пыль от которого разносится по микрорайону Исток, беспокоит местных жителей. Они обратились с заявлением о нарушении их прав на благоприятную окружающую среду.

Родителей воспитанников спортивной школы Улан-Удэ волнует отсутствие условий для занятий детей спортивной гимнастикой.


Всего поступило 10 обращений, по всем организованы проверки.

Кроме того, в ходе приёма Светлана Козлова рассказала об основных направлениях деятельности прокуратуры республики, её роли в защите конституционных прав граждан.

Присутствующим сообщили сведения о состоянии преступности и правопорядка на территориях городских районов, о работе уполномоченных органов по профилактике и пресечению правонарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 

прокуратура ТОС приём граждан

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