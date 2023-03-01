01 марта

28 февраля

Популярное

В Бурятии скончался основатель еженедельника «Информ Полис»

В Бурятии скончался основатель еженедельника «Информ Полис»
Общество,  Фото:t.me/infpolru

Вячеслав Дагаев ушёл на 59 году жизни

История печатной и интернет-журналистики в Бурятии после распада СССР и краха советской системы органов печати неразрывна связана с четой Дагаевых: Вячеслав Михайлович и Соелма Баяртуевна сделали нынешний ИД «Информ Полис» делом всей своей жизни.

Вячеслав Дагаев родился в селе Баргузин 11 марта 1964 года. После школы поступил в Иркутский университет на журналистику. Там познакомился со своей будущей супругой. Окончив ИГУ, в 1992 году открыл первую в республике частную газету «Информ Полис». Первый номер вышел в ноябре. Издание быстро стало лидером на рынке печатных изданий Бурятии.

Через 10 лет открыли типографию, где печатались сам «Информ Полис» и множество его газет-спутников.

«Информ Полис» - дело жизни Дагаева. Еженедельник стал кузницей журналистских кадров не только для Бурятии. Через редакцию прошли многие десятки журналистов, признанных в России.

Основатель издания с середины 90-х годов XX века уделял большое внимание повышению квалификации творческих и технических сотрудников. Бесчисленные семинары, курсы, стажировки в других городах: кто соприкасался в той или иной степени с еженедельником «Информ Полис» - это знают.

За тридцать лет газета сделала очень много для решения проблем своих читателей. Это было главным посылом её основателя при создании издания.

Редакция «Байкал-Daily» выражает глубокие соболезнования семье, близким и родным Вячеслава Михайловича Дагаева.

СМИ журналистика некролог

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сельским школьникам придётся заниматься физкультурой под «дождём»
В Бурятии сельским школьникам придётся заниматься физкультурой под «дождём»
Общество, 01.03.2023
В Желтуринской СОШ не стали отменять уроки из-за протекающей крыши

В Бурятии собак после отлова больше не будут выпускать возле школ
В Бурятии собак после отлова больше не будут выпускать возле школ
Общество, 01.03.2023
 Вводится новый порядок по безнадзорным собакам
Мэрия Улан-Удэ: запланированная проверка сирен перенесена
Мэрия Улан-Удэ: запланированная проверка сирен перенесена
Общество, 01.03.2023
Системы оповещения в случае ЧС сработают позже
Более 11 тысяч детей из Улан-Удэ отправят в лагеря
Более 11 тысяч детей из Улан-Удэ отправят в лагеря
Общество, 01.03.2023
Некоторые юные горожане отдохнут там бесплатно
У жителя Бурятии списывали коммуналку за квартиру, в которой он не живёт
У жителя Бурятии списывали коммуналку за квартиру, в которой он не живёт
Общество, 01.03.2023
Жильё передано в муниципальную собственность по программе переселения 
В отдалённом микрорайоне Улан-Удэ будут весь день ловить собак
В отдалённом микрорайоне Улан-Удэ будут весь день ловить собак
Общество, 01.03.2023
А все желающие смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства
В детсаду Улан-Удэ выявили поддельный сыр
В детсаду Улан-Удэ выявили поддельный сыр
Общество, 01.03.2023
Об это сообщили в Россельхознадзоре 
Улан-удэнцам рассказали о бюро забытых в автобусах вещей
Улан-удэнцам рассказали о бюро забытых в автобусах вещей
Общество, 01.03.2023
«Урожай» из них каждый день собирают водители
В Улан-Удэ осуждённые станцевали ёхор
В Улан-Удэ осуждённые станцевали ёхор
Общество, 01.03.2023
Осуждённые для этого подготовили национальные костюмы 
В Росатоме начали тестирование российских компьютеров «Бобёр» на базе процессора «Байкал»
В Росатоме начали тестирование российских компьютеров «Бобёр» на базе процессора «Байкал»
Общество, 01.03.2023
Олег Шальнов считает переход на «Байкалы» для концерна очень важным шагом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^