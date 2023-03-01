В Бурятии скончался основатель еженедельника «Информ Полис»

Вячеслав Дагаев ушёл на 59 году жизни

История печатной и интернет-журналистики в Бурятии после распада СССР и краха советской системы органов печати неразрывна связана с четой Дагаевых: Вячеслав Михайлович и Соелма Баяртуевна сделали нынешний ИД «Информ Полис» делом всей своей жизни.

Вячеслав Дагаев родился в селе Баргузин 11 марта 1964 года. После школы поступил в Иркутский университет на журналистику. Там познакомился со своей будущей супругой. Окончив ИГУ, в 1992 году открыл первую в республике частную газету «Информ Полис». Первый номер вышел в ноябре. Издание быстро стало лидером на рынке печатных изданий Бурятии.

Через 10 лет открыли типографию, где печатались сам «Информ Полис» и множество его газет-спутников.

«Информ Полис» - дело жизни Дагаева. Еженедельник стал кузницей журналистских кадров не только для Бурятии. Через редакцию прошли многие десятки журналистов, признанных в России.

Основатель издания с середины 90-х годов XX века уделял большое внимание повышению квалификации творческих и технических сотрудников. Бесчисленные семинары, курсы, стажировки в других городах: кто соприкасался в той или иной степени с еженедельником «Информ Полис» - это знают.

За тридцать лет газета сделала очень много для решения проблем своих читателей. Это было главным посылом её основателя при создании издания.

Редакция «Байкал-Daily» выражает глубокие соболезнования семье, близким и родным Вячеслава Михайловича Дагаева.