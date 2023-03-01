Запущен интернет-портал о БАМе

Проект приурочен к грядущему юбилею Байкальско-Амурской магистрали



8 июля 2024 года исполнится 50 лет Байкальско-Амурской магистрали. В связи с этим в России был запущен документальный проект «БАМ-50».



В настоящий момент «БАМ-50» находится на этапе сбора анкет для большого открытого архива, посвящённого участникам стройки. Желающие принять участие могут рассказать историю о бамовцах, являющихся членами их семей, на сайте проекта. Архив будет запущен во второй половине 2023 года, и истории всех людей, причастных к стройке, будут опубликованы на сайте.



- «БАМ-50» – документальный интернет-портал о наследии и истории Байкало-Амурской магистрали. Все материалы основаны на реальных интервью и архивных документах. Проект с уважением и благодарностью относится ко всем людям, которые создавали Байкальско-Амурскую магистраль. Материалы будут публиковаться только с согласия участников анкетирования, - сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.



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