В детской школе искусств в Бурятии незаконно собирали деньги с родителей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В дело вмешалась прокуратура



Прокуратура Окинского района Бурятии выявила нарушение закона об образовании в деятельности детской школы искусств.



Установлено, что муниципальным учреждением дополнительного образования вопреки закону, муниципальному заданию осуществлялось взимание платы с родителей за оказание образовательных услуг. Собранные деньги предназначались для материально-технического обеспечения школы.



Кроме того, обследование помещения школы, проведённое с привлечением специалистов санитарно-эпидемиологического надзора, показало, что не во всех кабинетах температурный режим соответствовал нормативным требованиям.



Главе муниципального образования «Окинский район» внесено прокурорское представление, которое удовлетворено. Плата, взимаемая с родителей обучающихся, отменена. Температурный режим приведён в нормативное состояние. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



По постановлению прокурора директор образовательной организации привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения» в виде предупреждения, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

