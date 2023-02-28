В дело вмешалась прокуратура
Прокуратура Окинского района Бурятии выявила нарушение закона об образовании в деятельности детской школы искусств.
Установлено, что муниципальным учреждением дополнительного образования вопреки закону, муниципальному заданию осуществлялось взимание платы с родителей за оказание образовательных услуг. Собранные деньги предназначались для материально-технического обеспечения школы.
Кроме того, обследование помещения школы, проведённое с привлечением специалистов санитарно-эпидемиологического надзора, показало, что не во всех кабинетах температурный режим соответствовал нормативным требованиям.
Главе муниципального образования «Окинский район» внесено прокурорское представление, которое удовлетворено. Плата, взимаемая с родителей обучающихся, отменена. Температурный режим приведён в нормативное состояние. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
По постановлению прокурора директор образовательной организации привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения» в виде предупреждения, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В детской школе искусств в Бурятии незаконно собирали деньги с родителей
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