Иркутский губернатор прокомментировал введённые против него санкции США

Игорь Кобзев заявил, что это прекрасный подарок ко Дню защитника Отечества
Губернатор соседней Иркутской области Игорь Кобзев следом за главой Бурятии Алексеем Цыденовым высказался о введённых против него персональных санкциях со стороны США. Своими соображениями по этому поводу руководитель Приангарья поделился в своём telegram-канале.
- Прекрасный подарок к Дню защитника Отечества – санкции, которые против меня и других российских губернаторов ввели США. Расцениваю это как высокую оценку своей работы – работы на благо области и страны, – заявил он.
Кобзев добавил, что на его жизнь это никак не повлияет.
- Иностранных активов у меня нет и никогда не было. Более того, моя служба всегда подразумевала секретность и невозможность выехать за границу. Так что продолжаем работать и отдыхать в нашей стране – тем более красивых мест, где я ещё не был, предостаточно, – отметил иркутский губернатор.
Цыденов тоже воспринял
американские санкции как признание.
- Что-то долго они раскачивались. Даже расстраивался, что мою работу на благо Отечества не видно. А так всё встало на свои места. Не зря работаю, – написал глава РБ в соцсетях.
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Игорь Кобзев заявил, что это прекрасный подарок ко Дню защитника Отечества
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