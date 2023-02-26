Иркутский губернатор прокомментировал введённые против него санкции США

Игорь Кобзев заявил, что это прекрасный подарок ко Дню защитника Отечества







- Прекрасный подарок к Дню защитника Отечества – санкции, которые против меня и других российских губернаторов ввели США. Расцениваю это как высокую оценку своей работы – работы на благо области и страны, – заявил он.



Кобзев добавил, что на его жизнь это никак не повлияет.



- Иностранных активов у меня нет и никогда не было. Более того, моя служба всегда подразумевала секретность и невозможность выехать за границу. Так что продолжаем работать и отдыхать в нашей стране – тем более красивых мест, где я ещё не был, предостаточно, – отметил иркутский губернатор.



Цыденов тоже Цыденов тоже воспринял американские санкции как признание.



- Что-то долго они раскачивались. Даже расстраивался, что мою работу на благо Отечества не видно. А так всё встало на свои места. Не зря работаю, – написал глава РБ в соцсетях.



Губернатор соседней Иркутской области Игорь Кобзев следом за главой Бурятии Алексеем Цыденовым высказался о введённых против него персональных санкциях со стороны США. Своими соображениями по этому поводу руководитель Приангарья поделился в своём telegram-канале.