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Иркутская область присоединилась к фотопроекту «Жёны героев»

Иркутская область присоединилась к фотопроекту «Жёны героев»
Общество,  Фото:pixabay.com
В проекте уже приняли участие около 20 девушек

Как сообщал «Байкал-Daily», к всероссийскому проекту «Жёны героев» уже присоединились несколько регионов России, в числе которых и Бурятии. Теперь к проекту присоединилась Иркутская область.


- Этот проект стартовал в городе Самара. Подумала тоже организовать этот у нас. Решила таким образом поддержать жён ребят, которые находятся там. Откликнулось в первые дни сразу много желающих – это жены военнослужащих, вдовы. Записалось коло 20 девушек, - рассказала координатор проекта в Иркутске Анастасия Эктова-Баублис в видеосюжете «Вести-Иркутск».

По её словам, девушки, у которых мужья – военные, фотографируются в парадном кителе, у них он хранится дома. У девушек, мужья которых были мобилизованы, съёмка проходит в военно-полевом кителе, которые предоставили партнёры для съёмки.

В проекте приняло участие больше 20 женщин, чьи мужчины сейчас находятся в зоне СВО.


семья фотовыставка

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