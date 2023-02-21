В проекте уже приняли участие около 20 девушек
Как сообщал «Байкал-Daily», к всероссийскому проекту «Жёны героев» уже присоединились несколько регионов России, в числе которых и Бурятии. Теперь к проекту присоединилась Иркутская область.
- Этот проект стартовал в городе Самара. Подумала тоже организовать этот у нас. Решила таким образом поддержать жён ребят, которые находятся там. Откликнулось в первые дни сразу много желающих – это жены военнослужащих, вдовы. Записалось коло 20 девушек, - рассказала координатор проекта в Иркутске Анастасия Эктова-Баублис в видеосюжете «Вести-Иркутск».
По её словам, девушки, у которых мужья – военные, фотографируются в парадном кителе, у них он хранится дома. У девушек, мужья которых были мобилизованы, съёмка проходит в военно-полевом кителе, которые предоставили партнёры для съёмки.
В проекте приняло участие больше 20 женщин, чьи мужчины сейчас находятся в зоне СВО.
Иркутская область присоединилась к фотопроекту «Жёны героев»
Общество, Фото:
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