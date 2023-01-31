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В Улан-Удэ откроется фотовыставка «Жена Героя Бурятии»

В Улан-Удэ откроется фотовыставка «Жена Героя Бурятии»
Общество, 
Презентация выставки состоится на концерте, посвящённом Дню Защитника Отечества

В Бурятии жёны участников специальной военной операции присоединились к акции «Жена героя». На сегодня в республиканском проекте приняли участие более 50 девушек.

— Бурятия присоединяется к российскому фотопроекту «Жена героя», где жёны участников спецоперации фотографируются в парадных кителях супругов с их наградами. Проект первоначально появился в Самарской области, в Бурятии проект реализуется при поддержке правительства и регионального Народного фронта, — отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Рядом с фотографиями жен будут экспонироваться письма с проникновенными словами любви и поддержки, которые адресуют мужья. А у другой части выставки расположатся трогательные портретные рисунки супругов, выполненные режиссёром Солбоном Лыгденовым.

Презентация фотовыставки состоится 18 февраля в Физкультурно-спортивном комплексе на концерте, посвящённом Дню Защитника Отечества (возрастное ограничение 6+). В концерте примут участие ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота, военные оркестры Улан-Удэнского гарнизона. Собранные средства пойдут в фонд помощи военнослужащим из Бурятии.

С 22 февраля фотовыставка будет действовать в Национальной библиотеке в течение двух недель.

Идейные организаторы проекта — Арюна Батырова и Оксана Дашиева. Фотографами выступили Яна Мерлинская и Баян Цыренов.


Возрастное ограничение 6+
семьи фотовыставка

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