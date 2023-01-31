В Улан-Удэ откроется фотовыставка «Жена Героя Бурятии»

В Бурятии жёны участников специальной военной операции присоединились к акции «Жена героя». На сегодня в республиканском проекте приняли участие более 50 девушек.
— Бурятия присоединяется к российскому фотопроекту «Жена героя», где жёны участников спецоперации фотографируются в парадных кителях супругов с их наградами. Проект первоначально появился в Самарской области, в Бурятии проект реализуется при поддержке правительства и регионального Народного фронта, — отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Рядом с фотографиями жен будут экспонироваться письма с проникновенными словами любви и поддержки, которые адресуют мужья. А у другой части выставки расположатся трогательные портретные рисунки супругов, выполненные режиссёром Солбоном Лыгденовым.
Презентация фотовыставки состоится 18 февраля в Физкультурно-спортивном комплексе на концерте, посвящённом Дню Защитника Отечества (возрастное ограничение 6+). В концерте примут участие ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота, военные оркестры Улан-Удэнского гарнизона. Собранные средства пойдут в фонд помощи военнослужащим из Бурятии.
С 22 февраля фотовыставка будет действовать в Национальной библиотеке в течение двух недель.
Идейные организаторы проекта — Арюна Батырова и Оксана Дашиева. Фотографами выступили Яна Мерлинская и Баян Цыренов.
Возрастное ограничение 6+