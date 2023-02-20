Жители Бурятии ринулись регистрировать собак под угрозой пятитысячных штрафов

Об опыте республики рассказали председателю СПЧ





Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев встретился с представителями Российской кинологической федерации. Он заявил о необходимости обучать и ставить на учёт всех потенциально опасных собак, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный telegram-канал СПЧ.- Если не будет учёта, мы не сможем фиксировать нарушения и принимать меры, – цитирует издание Фадеева. – Если хозяин не умеет управлять такой собакой, то это не неосторожность, а безответственность. И здесь должна быть другая статья.По мнению председателя Совета, владельцы таких псов должны проходить соответствующую подготовку и получать сертификаты.- Критики говорят, что подобные справки многие будут покупать. Но тогда и на водительские права можно не сдавать, если исходить из такого довода, – констатировал он.Руководство кинологической федерации пояснило: проблему решить не удастся, пока не введут тотальный учёт собак. По мнению специалистов, сначала его можно сделать добровольным, а через несколько лет – обязательным. В качестве примера привели Бурятию, где добились стопроцентной регистрации животных на фоне штрафа размером в пять тысяч рублей.В одном только Башкортостане число людей, покусанных собаками, достигает 5-6 тысяч в год. Эксперты обратили внимание на то, что учёт таких пациентов по стране не ведётся: врачи указывают просто «открытую рану», а это тоже неправильно, считают в СПЧ.Кроме того, на совещании предложили определить критерии агрессивности четвероногих на федеральном уровне и активно пропагандировать в СМИ и соцсетях ответственное обращение с домашними животными. В ближайшее время Совет вместе с профессиональным сообществом подготовит рекомендации, которые затем направит в правительство РФ.