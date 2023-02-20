В Бурятии судебные приставы взыскали с должников более 6,5 млрд

Судебные приставы Бурятии подвели итоги своей работы за 2022 год и определили планы на будущее.- В прошлом году у службы судебных приставов Бурятии находилось на исполнении более 1,1 миллиона исполнительных производств. Благодаря своевременным действиям судебных приставов взыскателям вернули более 6,5 миллиарда рублей, - сообщает пресс-служба республиканского управления ФССП России.Как отметил главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов, «В первую очередь работа судебных приставов была ориентирована на восстановление прав граждан. Взыскивались алиментные платежи, долги по заработной плате, компенсация морального и материального ущерба».- Также всегда на особом контроле у нас находятся исполнительные производства о предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - добавил Пётр Ертанов.В 2022 году судебные приставы взыскали более 461 миллиона рублей в качестве алиментов в пользу несовершеннолетних детей. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, под контролем судебных приставов было предоставлено 22 жилых помещения.Было завершено 801 исполнительное производство о взыскании задолженности по заработной плате: под контролем судебных приставов организации Бурятии выплатили более 32 миллионов рублей. Также судебные приставы в прошлом году активно обеспечивали безопасность в судах.- Судебными приставами было исполнено 60 тысяч заявок на обеспечение безопасности судей, присяжных заседателей и других участников судебного процесса. Бесплатная юридическая помощь в ходе личного приёма была оказана 3,7 тысячам жителей нашей республики, - отметил Пётр Ертанов.