В Бурятии с активистами ТОС обсудили злоупотребления алкоголем









Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков провёл встречу с представителями ТОСов в Кабанском районе. В ней также участвовали члены Совета старейшин при главе республики Будаев К.А., Хышиктуев О.В., руководители правоохранительных органов района, представители местного самоуправления и ТОСов.Обсудили проблемы занятости населения, противодействия преступности, злоупотребления алкоголем.Заместитель прокурора республики акцентировал внимание присутствующих на роли общественности в профилактике преступлений и иных правонарушений, необходимости поддержки и развития ТОСовского движения, создания «территорий трезвости».По результатам совещания участниками определены основные направления дальнейшего взаимодействия ТОСов с органами прокуратуры, правоохранительными органами и органами местного самоуправления, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.