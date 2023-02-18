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В Бурятии с активистами ТОС обсудили злоупотребления алкоголем

В Бурятии с активистами ТОС обсудили злоупотребления алкоголем
Общество,  Фото:прокуратура РБ
Встреча с зампрокурора состоялась в Кабанском районе

Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков провёл встречу с представителями ТОСов в Кабанском районе. В ней также участвовали члены Совета старейшин при главе республики Будаев К.А., Хышиктуев О.В., руководители правоохранительных органов района, представители местного самоуправления и ТОСов.

Обсудили проблемы занятости населения, противодействия преступности, злоупотребления алкоголем.


Заместитель прокурора республики акцентировал внимание присутствующих на роли общественности в профилактике преступлений и иных правонарушений, необходимости поддержки и развития ТОСовского движения, создания «территорий трезвости».

По результатам совещания участниками определены основные направления дальнейшего взаимодействия ТОСов с органами прокуратуры, правоохранительными органами и органами местного самоуправления, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

прокуратура ТОС

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