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Руководители прокуратуры Бурятии проведут приёмы граждан

Руководители прокуратуры Бурятии проведут приёмы граждан
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Приёмы состоятся в нескольких районах республики

Руководители прокуратуры республики 16 февраля проведут приёмы граждан в районах республики. Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев проведёт приём жителей Бичурского и Мухоршибирского районов.

В прокуратуре Бичурского района – в 10:30 по адресу: с. Бичура, ул. Ленина, 244. Запись на прием по тел.: 8 (301-33) 4-15-46, 8 (301-33) 41-7-39 (добавочный номер 000-5).

В прокуратуре Мухоршибирского района – в 12:30 по адресу: с. Мухоршибирь, ул. Ленина, 16 а. Запись на приём по тел.: 8 (301-43) 21-5-60, 8 (301-43) 21-5-52.

Первый заместитель прокурора республики Алексей Шевченко в режиме видеоконференцсвязи проведёт приём жителей Кижингинского и Закаменского районов.

В прокуратуре Кижингинского района – в 9:00 по адресу: с. Кижинга, ул. Кижингинская, 10. Запись на приём по тел.: 8 (301-41) 32-0-41, 8 (301-41) 32-6-34, 8 (301-41) 32-6-36.

В прокуратуре Закаменского района – в 14:00 по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 16 а. Запись на приём по тел.: 8 (301-37) 4-30-12, 8 (301-37) 4-33-72.

Заместитель прокурора республики Дмитрий Хобраков проведёт приём жителей Кабанского района. Приём состоится в 10:00 по адресу: с. Кабанск, ул. Кооперативная, 3Б. Запись на приём по тел.: 8 (301-38) 43-0-94, 8 (301-38) 43-1-87.


прокуратура приём граждан

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