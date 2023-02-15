В Улан-Удэ воздали дань памяти воинам-афганцам

В Улан-Удэ прошёл митинг в честь 34-й годовщины вывода советских войск из Афганистана. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж



Сегодня, 15 февраля, в Улан-Удэ прошли памятные мероприятия, посвящённые 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Митинг состоялся у мемориального комплекса в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой». Почтить память воинов-афганцев пришли их родные и близкие, ветераны, военнослужащие, кадетские отряды и юноармейцы.



- В этот день мы собираемся и вспоминаем своих погибших товарищей. Тех, кто отдал свой воинский долг на земле Афганистана, и тех ребят, кто в мирное время ушли от нас, пополнив ряды Бессмертного полка. Наше общество даже сейчас не стоит в стороне. Проводим спортивные турниры по всей республике, открываем мемориальные доски, оказываем помощь нашим войнам на СВО. Я обращаюсь ко всем родственникам, чьи дети, мужья и отцы находятся сейчас там. Приходите к нам. Поможем, чем сможем. Будем вместе решать проблемы, - сказал председатель Бурятского регионального отделения «Российского союза ветеранов Афганистана» Валерий Молоков.



После всех речей была объявлена минута молчания. Затем присутствующие возложили цветы и венки к «Чёрному тюльпану» в память о погибших воинах-интернационалистах.



15 февраля 1989 года последние подразделения ограниченного контингента советских войск вернулись на Родину из Афганистана. С 1979 по 1989 год в боевых действиях на территории Афганистана приняли участие более 650 тысяч военнослужащих ограниченного контингента советских войск и 200 тысяч вольнонаемных граждан СССР практически всех национальностей. Советские потери составили 15051 человек.



Погибли 26 военнослужащих из Бурятии. Двое числятся пропавшими без вести. 200 человек вернулись на Родину с ранениями.



