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В Бурятии можно будет пройти медико-социальную экспертизу дистанционно

В Бурятии можно будет пройти медико-социальную экспертизу дистанционно
Общество,  Фото:pixabay.com
В России собираются упростить процедуру обращений в вышестоящее бюро МСЭ

С 1 июня станет возможным дистанционное проведение медико-социальной экспертизы (МСЭ). Воспользоваться таким форматом смогут граждане, которые не согласны с решением местного бюро МСЭ и хотели бы привлечь региональных или федеральных экспертов к рассмотрению своей ситуации. Соответствующий проект приказа представлен на общественное обсуждение. Документ подготовлен в связке с новыми правилами установления инвалидности, которые действуют с 1 июля прошлого года.

- За полгода таким порядком воспользовались 1,1 млн человек, из них более 80% граждан выбрали заочный способ. Следующий шаг – упростить процедуру обращений в вышестоящее бюро МСЭ. С 1 июня 2023 года сделать это можно будет дистанционно. После принятия проекта будет возможно обратиться в бюро по месту жительства, и МСЭ организует возможность для дистанционного проведения экспертизы специалистами главного или федерального бюро. Это позволит жителям не тратить время и средства на поездки в областной центр или в столицу, – сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

В министерстве соцзащиты Бурятии напомнили, что в республике 74851 человек, которые имеют I, II и III группы инвалидности. Из этого числа 33084 человека проживают в Улан-Удэ. Для повышения качества, объективности и скорости проведения медико-социальных экспертиз, бюро МСЭ перешли на электронное взаимодействие с медицинскими организациями.

- Для того, чтобы избежать возврат документов граждан на дообследования, был установлен исчерпывающий перечень обследований, действительно необходимый для экспертизы при различных нозологиях. Документы направляются на рассмотрение, как только собраны достаточные для проведения экспертизы сведения: в ряде случаев МСЭ начинается ещё во время прохождения лечения гражданином. Независимо от формы проведения МСЭ (очно или заочно), обжаловать решение бюро можно в главном бюро МСЭ по региону в течение одного месяца с момента проведения экспертизы, - уточнили в ведомстве.

Для этого необходимо обратиться в бюро МСЭ, непосредственно проводившее экспертизу, или непосредственно в главное бюро МСЭ по региону. Если и в главном (региональном) бюро получен отказ, гражданин вправе обжаловать его уже в федеральном бюро. Подать заявление на обжалование, как и на пересмотр или проведение экспертизы можно как в письменном виде, так и через портал Госуслуги.

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