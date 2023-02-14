Кикбоксёры Бурятии выиграли 8 медалей «Силы Сибири»

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Дважды победительницей турнира была объявлена Дарья Шелопугина



Команда Бурятии по кикбоксингу отличилась на прошедших в Красноярске XXI всероссийских соревнованиях «Кубок Сибири». Спортсмены завоевали 8 медалей различных достоинств.



По информации министерства спорта РБ, Дарья Шелопугина стала победительницей турнира, выиграв все бои в дисциплинах «поинтфайтинг» и «лайт контакт» досрочно.



Серебряную и бронзовую медали в этих же дисциплинах завоевала Анастасия Бурдина. Дважды бронзовыми призёрами соревнований стали Александр Иванов и Иван Родионов.



Кстати, Дарья и Анастасия преуспевают не только кикбоксинге, но и в тхэквондо ИТФ. Спортсменки являются победителями и призёрами соревнований всероссийского и международного уровней.

