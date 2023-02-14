Дважды победительницей турнира была объявлена Дарья Шелопугина
Команда Бурятии по кикбоксингу отличилась на прошедших в Красноярске XXI всероссийских соревнованиях «Кубок Сибири». Спортсмены завоевали 8 медалей различных достоинств.
По информации министерства спорта РБ, Дарья Шелопугина стала победительницей турнира, выиграв все бои в дисциплинах «поинтфайтинг» и «лайт контакт» досрочно.
Серебряную и бронзовую медали в этих же дисциплинах завоевала Анастасия Бурдина. Дважды бронзовыми призёрами соревнований стали Александр Иванов и Иван Родионов.
Кстати, Дарья и Анастасия преуспевают не только кикбоксинге, но и в тхэквондо ИТФ. Спортсменки являются победителями и призёрами соревнований всероссийского и международного уровней.
Кикбоксёры Бурятии выиграли 8 медалей «Силы Сибири»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Дважды победительницей турнира была объявлена Дарья Шелопугина
При центре уже проходят занятия и встречи
Его устроят на главной сцене страны следующей весной
В России собираются упростить процедуру обращений в вышестоящее бюро МСЭ
Цырен-Дыжит Самбуевой исполнилось 95 лет
Их увезли на специализированные предприятия для утилизации
Спортсмены республики завоевали 39 медалей домашних соревнований
После неё женщина за год потеряла 43 килограмма
Новомодную «фишку» осваивает известный бурятский художник Амгалан Ринчинэ
В правительстве заявили, что работа в этом направлении продолжится
Они сделали к 14 февраля открытки с изображением животных
Работы обещают завершить к концу 2024 года
В 2023-ем жители республики получат под них ещё 300 участков
Они начали выходить из искусственной резервации
Победителями турнира стали 8 представителей республики