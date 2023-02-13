За два дня из районов Бурятии в Улан-Удэ эвакуировали 11 человек

Им срочно потребовалась медицинская помощь
На минувших выходных, 11 и 12 февраля, бригада экстренного реагирования территориального центра медицины катастроф Бурятии обслужила 20 вызовов. Сотрудники ТЦМК выезжали на пожары, дорожно-транспортные происшествия и к пациентам с нарушением сознания, инсультами (острым нарушением мозгового кровообращения) и острым коронарным синдромом (ОКС).
Из районов Бурятии в Улан-Удэ эвакуировали 11 человек: из них пять – на воздушном судне и ещё шестерых – наземным транспортом.
Всех тяжёлых пациентов, включая двоих детей, своевременно поместили в медцентры третьего уровня в столице Бурятии. Они продолжают лечение.
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