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По Ангаре пройдут 15-километровый ледовый переход

По Ангаре пройдут 15-километровый ледовый переход
Общество,  Фото:pixabay.com
На остановках проведут развлекательную программу для участников

4 марта в Иркутской области состоится шестой ежегодный ледовый переход по Ангаре «Ангарские бусы». 15-километровый маршрут начинается от лыжной базы города Свирск и пройдёт до урочища Федяева.

На протяжении всего маршрута группа в сопровождении инструктора будет осуществлять пеший переход по льду реки Ангара. Во время перехода будут организованны остановки, где туристы смогут познакомиться с народными традициями, обычаями, узнают исторические факты, связывающие местные территории, а также их ждёт тёплый приём на базе отдыха. Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.

Программа

9:00 - Сбор, регистрация на лыжной базе в Свирске
10:00 – Отправление
Остановка №1: Бывшая деревня Верхулай. Участники ознакомятся с историей острова, поселений, обитателей берегов Ангары, попробуют травяной чай
Остановка № 2: Бурятская стоянка. Участники познакомятся с традициями, обычаями и кухней бурятского народа
По прибытию на Федяевский залив, участников встретят театрализованной программой, народными забавами и горячим обедом
16:00 - Посадка в автобус и отправление в Свирск

Возрастное ограничение: 6+.
Иркутская область зимниада ледовый переход Ангара Свирск история

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