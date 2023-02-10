По Ангаре пройдут 15-километровый ледовый переход



9:00 - Сбор, регистрация на лыжной базе в Свирске

10:00 – Отправление

Остановка №1: Бывшая деревня Верхулай. Участники ознакомятся с историей острова, поселений, обитателей берегов Ангары, попробуют травяной чай

Остановка № 2: Бурятская стоянка. Участники познакомятся с традициями, обычаями и кухней бурятского народа

По прибытию на Федяевский залив, участников встретят театрализованной программой, народными забавами и горячим обедом

16:00 - Посадка в автобус и отправление в Свирск



Возрастное ограничение: 6+.



4 марта в Иркутской области состоится шестой ежегодный ледовый переход по Ангаре «Ангарские бусы». 15-километровый маршрут начинается от лыжной базы города Свирск и пройдёт до урочища Федяева.На протяжении всего маршрута группа в сопровождении инструктора будет осуществлять пеший переход по льду реки Ангара. Во время перехода будут организованны остановки, где туристы смогут познакомиться с народными традициями, обычаями, узнают исторические факты, связывающие местные территории, а также их ждёт тёплый приём на базе отдыха. Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.