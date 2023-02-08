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В Туве задерживается открытие буддийского монастыря

В Туве задерживается открытие буддийского монастыря
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Тувы
Строящийся монастырь в столице республики станет крупнейшим в России

Открытие крупнейшего в России буддийского монастыря «Тубтен Шедруб Линг» в Кызыле, который Далай-лама XIV взял под духовное покровительство, откладывается с 21 февраля на более поздний срок.

- Церемония открытия монастыря, ранее намеченная на 21 февраля, переносится на более поздний срок, - заявил пресс-секретарь культурного фонда имени Кужугета Шойгу Антон Тарханов.

В феврале планировалось открыть только «первую очередь» монастыря, и причины переноса организационные. После официального открытия здание будут ещё расписывать и наполнять религиозными символами. Однако стоит отметить, что перенос официальной церемонии открытия никак не сказывается на графике строительных работ, идущих по плану. Таким образом дата проведения официальной церемонии открытия монастыря остаётся открытой и будет объявлена позже.

Совсем скоро на первом этаже монастыря будет размещён филиал национального музея Тувы имени Алдан-Маадыр с экспозицией буддийских религиозных объектов из разрушенных тувинских монастырей. Общее число экспонатов составит около трёх тысяч.

Первоначальная община монастыря составит около 15 человек: шесть монахов приглашены из тибетских монастырей, расположенных в Индии, а остальные – из числа тувинских монахов. По мере развития обители число монахов будет расти, поэтому в планах построить на территории монастыря общежитие на 30 монахов.

10 ноября 2022 года Далай-лама XIV Тензин Гьяцо принял тувинскую делегацию в своей резиденции в индийском городе Дхарамсала. Духовный лидер буддистов мира (школы Гелуг, к которой принадлежит большинство российских последователей буддизма) фактически взял монастырь под своё духовное покровительство. Он подарил новой российской обители реликвию Будды Шакьямуни (частицы праха) и свои монашеские одежды, подписав их, а также буддийские священные тексты. Кроме того, он назначил для монастыря защитника дхармы (учения) – Шестирукого Махакалу, связанного с Буддой сострадания Авалокитешварой (земным воплощением Авалокитешвары считается сам Далай-лама).

Монастырь «Тубтен Шедруб Линг» возводят на месте, благословлённом Далай-ламой во время его единственного визита в Туву 21 сентября 1992 года. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.

буддизм Тува монастырь Далай лама

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