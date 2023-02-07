07 февраля

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В Бурятии сняли видео о красоте зимнего Байкала

Общество, 
Ролик называется «Вдоль лазурного хребта»

ФГБУ «Заповедное Подлеморье» сняло видео красот зимнего Байкала. Ролик назвали «Вдоль лазурного хребта».

- Навстречу солнцу, рассекая просторы Баргузинского заповедника, едет в рейд оперативная группа «Сарма». Вокруг величественный Байкал. С высоты он похож на бескрайнюю ледяную пустыню, присыпанную снежными блёстками. Внутренней силой озеро выдавливает часть льда на поверхность, создавая лазурный хребет. В его изломах десятки бело-голубых оттенков. И кажется, на это всё можно смотреть бесконечно, - так поэтично описали поездку по февральскому Байкалу инспекторы нацпарка.

Съёмки с воздуха вел государственный инспектор Фёдор Мартусов. Монтаж видео осуществил Алексей Сватов.



Байкал

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