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В Бурятии объявили конкурс видеороликов «Сагаалган - 2023»

В Бурятии объявили конкурс видеороликов «Сагаалган - 2023»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Работы нужно отправить до 17 февраля

Министерство соцзащиты Бурятии приглашает принять участие в республиканском конкурсе видеороликов «Сагаалган - 2023» (0+). В нем могут принять участие дети, проживающие в приёмных семьях.

Участникам необходимо подготовить видео по следующим номинациям:

• «Традиции и обычаи празднования Сагаалгана, (на примере своей семьи) - принимаются видео работы, связанные с семейными традициями, обычаями семьи;
• «Традиционное бурятское блюдо» - приготовление и защита блюд, раскрытие темы, гармоничность и оригинальность оформления и т.д.
• «История бурятского национального костюма» - история появления и описание национального костюма, необходимый материал для изготовления и т.д.

Работа должна быть полностью выполнена самостоятельно, без помощи родителей. Использование уже имеющегося видеоматериала из Интернета запрещается. Видеоролик может быть на русском или бурятском языке. Максимальная продолжительность видеоролика – не более трёх минут.

Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов - на усмотрение участника.

Участники конкурса в срок до 17 февраля 2023 года направляют по адресу: Улан-Удэ, ул. Ербанова, 11, каб. 301 (отдел по работе с семьей и детьми РГУ «Центр социальной поддержки населения») или на электронную почту: [email protected] анкету-заявку участника и видеоролик. 
конкурс Сагаалган

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