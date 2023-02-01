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Туристам в Бурятии угрожают лавины

Туристам в Бурятии угрожают лавины
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Снежные массы могут сойти в шести районах республики

Жителей Бурятии и приезжих из других регионов предупредили о возможном сходе снежных масс в Северо-Байкальском районе. Риск сохраняется ещё в пяти  – Кабанском, Курумканском, Муйском, Окинском и Тункинском.
 
Лавина – это тяжёлая масса снега, падающая или соскальзывающая с крутых склонов гор. Как правило, сход происходит со склона крутизной более 30 градусов, а если он без кустарников и деревьев – при крутизне более 20 градусов.

Если же угол наклона превышает 45 градусов, то лавины сходят практически при каждом снегопаде. Кроме того, на устойчивость снежных масс влияют сильный снег, метель, дождь, оттепели или тёплый ветер, повышение влажности воздуха, а также наступление холодов после тёплой погоды.

В республиканском управлении МЧС  перед походом в горы призывают обращать внимание на прогнозы синоптиков и предупреждения экстренных служб. В снегопад и непогоду от выхода на маршрут лучше отказаться. 

С собой нужно взять лавинный датчик (он же – бипер, трансивер, лавинный маячок), предназначенный для поиска людей под завалами снега. 
 
Если лавина оторвалась недалеко от вас, как можно быстрее покиньте опасную зону и уйдите в укрытие – например, за выступ скалы. Если такой возможности нет, быстро «закрепитесь» на месте с помощью лыжной палки или ледоруба, воткнув их в снег. Расположитесь вдоль пути движения снега, пропуская его мимо себя, советуют в МЧС.
 
Если снежная масса всё-таки вас «захватила», защитите органы дыхания от снежной пыли – закройте нос и рот шарфом, шапкой или рукавицами, попытайтесь расположить тело вдоль склона и удерживайтесь на поверхности лавины, шевеля руками и ногами и совершая движения, как при плавании. Если вы оказались под снегом, постарайтесь сгруппироваться, согнув колени и закрыв лицо руками. 
лавинная опасность МЧС

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