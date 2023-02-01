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В Бурятии рассказали, сколько жителей получают льготы на оплату ЖКУ

В Бурятии рассказали, сколько жителей получают льготы на оплату ЖКУ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В их числе ветераны труда, труженики тыла, репрессированные граждане, квалифицированные специалисты

В Бурятии отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. В их число входят ветераны труда, труженики тыла, репрессированные граждане и лица, пострадавшие от политических репрессий, квалифицированные специалисты.

- В 2022 году льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг получили 52 565 ветеранов труда, 859 тружеников тыла, 1047 репрессированных граждан и лиц, пострадавших от политических репрессий и 14 232 квалифицированных специалиста, - сообщила министр соцзащиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Льготу на оплату ЖКУ получило 68 673 человек на сумму порядка 1,4 млрд рублей.

Вместе с тем отдельные категории граждан в Бурятии (около 50 тысяч человек) получают ежемесячную денежную выплату на оплату коммунальных услуг. Это ветераны труда, труженики тыла и лица, пострадавшие от политических репрессий и реабилитированные граждане.
социальная поддержка

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