Жители Бурятии разводят перепёлок для мяса

В республике насчитали почти 6 тысяч этих птиц
В Бурятстате рассказали о разведении перепелов в республике. Как выяснилось, оно осуществляется в достаточно крупных масштабах. По данным всероссийской сельскохозяйственной микропереписи за 2021 год, в Бурятии насчитывалось более 5800 этих птиц.
Выращивают их ради яиц и мяса, отметили в ведомстве.
- Наибольшей популярностью у населения пользуются перепелиные яйца. Каждая перепёлка за год может снести до 300 и более вкусных и полезных яиц. Масса каждого из них – 10-14 граммов, – подчеркнули в Бурятстате.
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