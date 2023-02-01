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Жители Бурятии разводят перепёлок для мяса

Жители Бурятии разводят перепёлок для мяса
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике насчитали почти 6 тысяч этих птиц

В Бурятстате рассказали о разведении перепелов в республике. Как выяснилось, оно осуществляется в достаточно крупных масштабах. По данным всероссийской сельскохозяйственной микропереписи за 2021 год, в Бурятии насчитывалось более 5800 этих птиц.

Выращивают их ради яиц и мяса, отметили в ведомстве.

- Наибольшей популярностью у населения пользуются перепелиные яйца. Каждая перепёлка за год может снести до 300 и более вкусных и полезных яиц. Масса каждого из них – 10-14 граммов, – подчеркнули в Бурятстате.

мясо сельское хозяйство

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