О ситуации рассказал главный санврач республики Сергей Ханхареев
Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Бурятии, несмотря на снижение, остаётся высоким. Об этом сегодня сообщил главный государственный санитарный врач по республике Сергей Ханхареев.
- В республике за прошлую неделю отмечалось снижение заболеваемости ОРВИ на 9%, а гриппом на 68%. Вместе с тем мы видим, что уровни заболеваемости всё ещё высокие, особенно среди детей дошкольного возраста, - подчеркнул Ханхареев.
По его словам, по-прежнему наиболее распространёнными среди циркулирующих респираторных инфекций являются вирусы гриппа типа B, А(H1N1), а также метапневмовирусы, РС-вирусы, риновирусы.
- Хочу отметить, что для сохранения тенденции к дальнейшей стабилизации эпидситуации в республике важно продолжать соблюдение рекомендаций по профилактике ОРВИ и гриппа, которые помогут защититься от заболевания и избежать его неблагоприятных последствий, - призвал главный санврач Бурятии.
В Бурятии по-прежнему высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
О ситуации рассказал главный санврач республики Сергей Ханхареев
Он предстанет в образе рыцаря Водемона
Выставку можно посмотреть до 1 марта
Такой результат показал опрос портала SuperJob
Им полагается по 16 с лишним тысяч рублей
Вадиму Чагдурову было 33 года
Родственникам обязаны бесплатно предоставить спальное место и обеспечить их питанием
На холод в квартирах жалуются жильцы дома на улице Революции 1905 года
Кяхтинцев возмутили металлические тарелки и кружки в столовой местной СОШ
Каменные ворота давно нуждаются в реставрации
Породистый пёсик просто подхватил пневмонию
К работам подрядчик приступит в апреле
Благодаря ему вредные выбросы не попали в воздух
Военнослужащие поражали мишени на расстоянии до 4000 метров
Зимний маршрутный учёт в самом разгаре