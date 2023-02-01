В Бурятии по-прежнему высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом

О ситуации рассказал главный санврач республики Сергей Ханхареев



Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Бурятии, несмотря на снижение, остаётся высоким. Об этом сегодня сообщил главный государственный санитарный врач по республике Сергей Ханхареев.



- В республике за прошлую неделю отмечалось снижение заболеваемости ОРВИ на 9%, а гриппом на 68%. Вместе с тем мы видим, что уровни заболеваемости всё ещё высокие, особенно среди детей дошкольного возраста, - подчеркнул Ханхареев.



По его словам, по-прежнему наиболее распространёнными среди циркулирующих респираторных инфекций являются вирусы гриппа типа B, А(H1N1), а также метапневмовирусы, РС-вирусы, риновирусы.



- Хочу отметить, что для сохранения тенденции к дальнейшей стабилизации эпидситуации в республике важно продолжать соблюдение рекомендаций по профилактике ОРВИ и гриппа, которые помогут защититься от заболевания и избежать его неблагоприятных последствий, - призвал главный санврач Бурятии.

