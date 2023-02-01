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В Бурятии по-прежнему высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом

В Бурятии по-прежнему высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
О ситуации рассказал главный санврач республики Сергей Ханхареев

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Бурятии, несмотря на снижение, остаётся высоким. Об этом сегодня сообщил главный государственный санитарный врач по республике Сергей Ханхареев.

- В республике за прошлую неделю отмечалось снижение заболеваемости ОРВИ на 9%, а гриппом на 68%. Вместе с тем мы видим, что уровни заболеваемости всё ещё высокие, особенно среди детей дошкольного возраста, - подчеркнул Ханхареев.

По его словам, по-прежнему наиболее распространёнными среди циркулирующих респираторных инфекций являются вирусы гриппа типа B, А(H1N1), а также метапневмовирусы, РС-вирусы, риновирусы.

- Хочу отметить, что для сохранения тенденции к дальнейшей стабилизации эпидситуации в республике важно продолжать соблюдение рекомендаций по профилактике ОРВИ и гриппа, которые помогут защититься от заболевания и избежать его неблагоприятных последствий, - призвал главный санврач Бурятии.  
ОРВИ грипп Роспотребнадзор

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