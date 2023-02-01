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Мэргэн Санданов дебютирует в опере «Иоланта» на бурятской сцене

Мэргэн Санданов дебютирует в опере «Иоланта» на бурятской сцене
Общество, 
Он предстанет в образе рыцаря Водемона

Солист Приморской сцены Мариинского театра Мэргэн Санданов предстанет перед публикой в образе рыцаря Водемона в опере «Иоланта» в концертном исполнении 8 февраля в Улан-Удэ. Об этом сообщила пресс-служба Бурятского оперного театра.

Заслуженный артист Бурятии работает солистом оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра с 2018 года. Увидеть и услышать Мэргэна Санданова можно и в стенах Бурятского театра оперы и балета, где он также работает солистом с 2011 года.

8 февраля состоится знаковое событие в творческой жизни артиста – Мэргэн Санданов впервые исполнит партию рыцаря Водемона в опере Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в концертном исполнении.

- 8 февраля будет первое исполнение этой партии. Опера «Иоланта» - это шедевр русской оперной классики. Это Пётр Ильич Чайковский! Мне кажется, каждый должен познакомиться с этой прекрасной музыкой. Думаю, что зрителям понравится, - говорит Мэргэн Санданов.

«Иоланта» — лирическая одноактная опера по драме Генрика Герца «Дочь короля Рене». Действие оперы происходит в XV веке в горах Южной Франции.

Музыкальным руководителем и дирижёром выступит маэстро Владимир Рылов.

В образе Иоланты предстанет ведущая солистка Батчимэг Самбуу. А Мэргэн Санданов исполнит партию возлюбленного Иоланты, рыцаря Готфрида Водемона.


Возрастное ограничение 12+
оперное искусство театр оперы и балета

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