В Улан-Удэ представят лучшие работы учеников детской художественной школы





В Центре современного искусства «Залуу» в Улан-Удэ сегодня в 16:00 откроется выставка «Красота живёт повсюду».- Экспозиция состоит из творческих и учебных работ учеников выпускного пятого класса детской художественной школы. Годы учёбы в школе, а это не менее пяти лет, стали для ребят временем становления характера, раскрытия своих творческих возможностей и потенциала. Шаг за шагом ученики осваивали новые техники и приемы в рисунке, живописи, композиции, графике, декоративно-прикладном творчестве, шли к результату, который можно наблюдать сегодня на выставке, - рассказывают организаторы.Всё, что будет представлено зрителю, ребята нарисовали в последние три года обучения. Эта выставка - своеобразный отчёт перед родителями, друзьями и родственниками. Некоторые ребята после окончания художественной школы уже этом году будут поступать в профессиональные учебные заведения художественной направленности.Выставка продлится до 1 марта.