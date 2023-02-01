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В Улан-Удэ не могут разобраться, почему мёрзнут жители многоквартирного дома

В Улан-Удэ не могут разобраться, почему мёрзнут жители многоквартирного дома
Общество,  Фото:фонд капремонта РБ
На холод в квартирах жалуются жильцы дома на улице Революции 1905 года

Жители многоквартирного дома по улице Революции 1905 года в Улан-Удэ обвиняют фонд капитального ремонта Бурятии в том, что после проведённого ремонта в доме в их квартирах стало холодно.

Специалисты фонда капремонта вместе с представителями Общероссийского народного фронта для выяснения причин низкой температуры в квартирах выехали на место и встретились с жителями.

Изначально жильцы многоэтажки считали, что температура снизилась в домах после проведённого в 2020 году капитального ремонта фасада дома. В пятиэтажке утепляли тогда межпанельные швы. Однако по результатам выездного совещания с представителями минстроя Бурятии, Гостройжилнадзора и депутатов вероятность некачественного ремонта была исключена, заявили в фонде капремонта.

- Тогда стоял вопрос о качестве герметизации межпанельных стыков. Подрядчик за свой счёт нанимал автовышку. Собственники выборочно указывали места для вскрытия швов. В процессе этого мероприятия выяснилось, что швы сделаны качественно, в соответствии с технологией и проектной документацией. Акт технического осмотра подписан всеми участниками мероприятия, - пояснил заместитель генерального директора фонда Алексей Иванов.

Кроме этого, в январе 2021 года было проведено тепловизионное обследование, в ходе которого теплопотери через межпанельные швы зафиксированы не были.

В адрес ОНФ Бурятии предоставлены документы, подтверждающие соответствие проведённых работ проектной документации и технологии производства, заверяют в фонде капремонта. Общественники продолжат искать причину понижения температурного режима в ряде квартир жителей дома.

отопление

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