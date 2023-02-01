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В Бурятии расширят Гортоповский мост

В Бурятии расширят Гортоповский мост
Общество, 
К работам подрядчик приступит в апреле

В Заиграевском районе Бурятии продолжат ремонт Гортоповского моста.

В прошлом году стартовал первый этап ремонта участка региональной дороги с 0 по 2 км автодороги Гортоповский мост – Верхние Тальцы – Хоринск. Дорога и подходы к мосту были полностью заасфальтированы. Также укрепили опоры моста и расширили пролётные строения. В этом году ремонт продолжится, сообщили в минтрансе Бурятии.

Ко второму этапу подрядчик планирует приступить в апреле. В 2023 году дорожные службы продолжат работу по расширению моста, уложат выравнивающий слой бетона и асфальт, а также установят перильное и барьерное ограждение.

- За прошедший год работы на мосту были выполнены более чем на 70%. Одним из преимуществ обновлённого моста станет доведение до нормативов габаритов моста. Мост будет расширен. Кроме того, устроят пешеходные зоны, установят барьерное ограждение, - рассказал и.о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Игорь Петров.

Также на объекте произведут обустройство примыканий и укрепят откосы. Финальной частью работ станет нанесение разметки и установка дорожных знаков. Полностью завершить ремонт и ввести объект в эксплуатацию планируется к концу текущего года.

Ремонт ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего в 2023 году в Бурятии планируется отремонтировать 144 км региональных и местных дорог, из них 120 км – в рамках нацпроекта.
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