01 февраля

31 января

Популярное

В Бурятии военные обучились скоростной стрельбе из миномётных комплексов «Сани»

В Бурятии военные обучились скоростной стрельбе из миномётных комплексов «Сани»
Общество, 
Военнослужащие поражали мишени на расстоянии до 4000 метров

В Бурятии на полигоне «Сосновый Бор» артиллерийские подразделения провели тактическую тренировку с боевой стрельбой

- Личным составом артиллерийских подразделений выполнены огневые задачи по поражению важных объектов, колонн бронетехники, командных пунктов, зенитных установок условного противника. Военнослужащие поражали мишени на расстоянии до 4000 метров из миномётных систем 2С12 «Сани». В ходе тренировки было выполнено свыше 20 огневых задач, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

При этом от наводчиков требовалась быстрота восстановления наводки прицела после каждого выстрела, а от командиров – правильное управление действиями расчёта и определение координат целей.
военнослужащие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ появился новый ритуальный зал с церемониймейстером
В Улан-Удэ появился новый ритуальный зал с церемониймейстером
Общество, 01.02.2023
Там есть постамент для гроба, урны и даже подставки для орденских подушек 
В Бурятии вручили корочки аттестованным экскурсоводам
В Бурятии вручили корочки аттестованным экскурсоводам
Общество, 01.02.2023
Вручение прошло в Бурятском государственном университете
Улан-удэнцы расстроились из-за слухов о демонтаже новогодней иллюминации
Улан-удэнцы расстроились из-за слухов о демонтаже новогодней иллюминации
Общество, 01.02.2023
Горожане решили, что их собираются лишить праздничной атмосферы раньше времени
Жителей Бурятии приглашают на кастинг нового шоу ТНТ в Дубае
Жителей Бурятии приглашают на кастинг нового шоу ТНТ в Дубае
Общество, 01.02.2023
Съёмки проекта, в котором можно будет выиграть 10 миллионов рублей, начнутся уже весной
В Бурятии скоропостижно ушёл из жизни сотрудник Русдрама Александр Бирюков
В Бурятии скоропостижно ушёл из жизни сотрудник Русдрама Александр Бирюков
Общество, 01.02.2023
Внезапная смерть «повелителя света» потрясла его коллег
В ходе спецоперации погиб доброволец из Бурятии
В ходе спецоперации погиб доброволец из Бурятии
Общество, 01.02.2023
Тамажап Раднаев представлен к награждению орденом Мужества посмертно
Жителей Бурятии в феврале ждёт двухдневная рабочая неделя
Жителей Бурятии в феврале ждёт двухдневная рабочая неделя
Общество, 01.02.2023
Они будут отдыхать больше, чем остальные россияне
Из Иркутска в Монголию едва не отправили заражённый клещом овёс
Из Иркутска в Монголию едва не отправили заражённый клещом овёс
Общество, 01.02.2023
Грузоотправителю выдано предостережение
В улан-удэнской колонии осуждённые на время собирали кубик Рубика
В улан-удэнской колонии осуждённые на время собирали кубик Рубика
Общество, 01.02.2023
Они по-разному справлялись с поставленной задачей 
Жители Бурятии смогут бесплатно пройти онкоскрининг
Жители Бурятии смогут бесплатно пройти онкоскрининг
Общество, 01.02.2023
Пройти обследование можно в поликлиниках
В Бурятии лесники рассказали детсадовцам о своей профессии
В Бурятии лесники рассказали детсадовцам о своей профессии
Общество, 01.02.2023
Также детям подарили книжки-раскраски
В Улан-Удэ до -15 градусов
В Улан-Удэ до -15 градусов
Общество, 01.02.2023
Осадков в столице Бурятии не ожидается 
Артисты из Бурятии выступят в Забайкалье
Артисты из Бурятии выступят в Забайкалье
Общество, 31.01.2023
Выступления состоятся в феврале 
В Бурятии за год освободили почти полторы тысячи осуждённых
В Бурятии за год освободили почти полторы тысячи осуждённых
Общество, 31.01.2023
За год осуждённые в Бурятии изготовили продукции на сумму 275 миллионов рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^