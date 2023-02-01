В Бурятии военные обучились скоростной стрельбе из миномётных комплексов «Сани»

Военнослужащие поражали мишени на расстоянии до 4000 метров
В Бурятии на полигоне «Сосновый Бор» артиллерийские подразделения провели тактическую тренировку с боевой стрельбой
- Личным составом артиллерийских подразделений выполнены огневые задачи по поражению важных объектов, колонн бронетехники, командных пунктов, зенитных установок условного противника. Военнослужащие поражали мишени на расстоянии до 4000 метров из миномётных систем 2С12 «Сани». В ходе тренировки было выполнено свыше 20 огневых задач, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
При этом от наводчиков требовалась быстрота восстановления наводки прицела после каждого выстрела, а от командиров – правильное управление действиями расчёта и определение координат целей.
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