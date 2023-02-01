Профилактическая акция прошла Тункинском районе
В Тункинском районе Бурятии активисты отряда ЮИД выступили в поддержку безопасности пешеходов. Вместе с автоинспекторами школьники призвали взрослых и детей смотреть по сторонам при переходе дороги.
Для привлечения внимание пеших участников дорожного движения ЮИДовцы взяли в руки дорожные знаки и плакаты с девизом акции «Смотри дважды». В беседах с пешеходами юные помощники Госавтоинспекции напомнили, что внимательность на дороге является одним из факторов безопасности.
- Подойдя к пешеходному переходу, остановитесь и посмотрите по сторонам – все ли автомобили пропускают вас, только после этого продолжите движение. Убедитесь, что остальные транспортные средства тоже остановились, - обращались активисты отряда ЮИД к взрослым и детям.
Всем участникам профилактического мероприятия школьники раздали тематические памятки с рекомендациями по безопасному переходу дороги. В завершение акции ребята выразили надежду, что принцип «смотри дважды» пешеходы будут использовать, показывая пример окружающим, сообщает Госавтоинспекция Бурятии.
В Бурятии школьники призвали пешеходов «смотреть дважды»
Общество, Фото:
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