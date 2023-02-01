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В Бурятии школьники призвали пешеходов «смотреть дважды»

В Бурятии школьники призвали пешеходов «смотреть дважды»
Общество,  Фото:Госавтоинспекция Бурятии
Профилактическая акция прошла Тункинском районе

В Тункинском районе Бурятии активисты отряда ЮИД выступили в поддержку безопасности пешеходов. Вместе с автоинспекторами школьники призвали взрослых и детей смотреть по сторонам при переходе дороги.

Для привлечения внимание пеших участников дорожного движения ЮИДовцы взяли в руки дорожные знаки и плакаты с девизом акции «Смотри дважды». В беседах с пешеходами юные помощники Госавтоинспекции напомнили, что внимательность на дороге является одним из факторов безопасности.

- Подойдя к пешеходному переходу, остановитесь и посмотрите по сторонам – все ли автомобили пропускают вас, только после этого продолжите движение. Убедитесь, что остальные транспортные средства тоже остановились, - обращались активисты отряда ЮИД к взрослым и детям.

Всем участникам профилактического мероприятия школьники раздали тематические памятки с рекомендациями по безопасному переходу дороги. В завершение акции ребята выразили надежду, что принцип «смотри дважды» пешеходы будут использовать, показывая пример окружающим, сообщает Госавтоинспекция Бурятии. 
ГИБДД ПДД пешеходы

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