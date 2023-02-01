Съёмки проекта, в котором можно будет выиграть 10 миллионов рублей, начнутся уже весной
Этой весной телеканал ТНТ приступит к съёмкам нового реалити-шоу в Дубае (возрастное ограничение 16+). В рамках шоу ТНТ отправит в Объединенные Арабские Эмираты две команды – суперзвёзд российского шоу-бизнеса и обычных людей – но никто ещё не знает, кто из них будет жить в дорогом отеле с мраморными полами и кататься на яхте, а кому придётся выживать в раскалённой солнцем пустыне и мечтать о глотке воды. Это выяснится в ходе испытаний на прочность. Шоу заставит наших звезд выйти из зоны комфорта и раскроет их для зрителей с новой стороны.
Прямо сейчас телеканал ТНТ проводит кастинг, чтобы набрать семь участников, которые будут соревноваться со звездами за право на роскошь. Поучаствовать в нём могут и жители Бурятии.
Чтобы заинтересовать продюсеров, нужно рассказать о себе и своих увлечениях, а также предположить, на что вы готовы потратить многомиллионный выигрыш. Ознакомиться со всеми условиями и оставить заявку на участие можно на сайте ТНТ в разделе кастингов.
Жителей Бурятии приглашают на кастинг нового шоу ТНТ в Дубае
Общество, Фото:
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