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Жителей Бурятии приглашают на кастинг нового шоу ТНТ в Дубае

Жителей Бурятии приглашают на кастинг нового шоу ТНТ в Дубае
Общество,  Фото:pixabay.com
Съёмки проекта, в котором можно будет выиграть 10 миллионов рублей, начнутся уже весной

Этой весной телеканал ТНТ приступит к съёмкам нового реалити-шоу в Дубае (возрастное ограничение 16+). В рамках шоу ТНТ отправит в Объединенные Арабские Эмираты две команды – суперзвёзд российского шоу-бизнеса и обычных людей – но никто ещё не знает, кто из них будет жить в дорогом отеле с мраморными полами и кататься на яхте, а кому придётся выживать в раскалённой солнцем пустыне и мечтать о глотке воды. Это выяснится в ходе испытаний на прочность. Шоу заставит наших звезд выйти из зоны комфорта и раскроет их для зрителей с новой стороны.

Прямо сейчас телеканал ТНТ проводит кастинг, чтобы набрать семь участников, которые будут соревноваться со звездами за право на роскошь. Поучаствовать в нём могут и жители Бурятии.

Чтобы заинтересовать продюсеров, нужно рассказать о себе и своих увлечениях, а также предположить, на что вы готовы потратить многомиллионный выигрыш. Ознакомиться со всеми условиями и оставить заявку на участие можно на сайте ТНТ в разделе кастингов.


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