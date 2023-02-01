В Бурятии скоропостижно ушёл из жизни сотрудник Русдрама Александр Бирюков

Внезапная смерть «повелителя света» потрясла его коллег



- Утром 31 января коллектив был потрясён новостью о неожиданной кончине Александра Валентиновича. Ему не было ещё и 50-ти лет. Тридцать из них он проработал в театре, – отметили в Русдраме.







- Это был светлый человек и очень хороший светооператор, – отмечает директор учреждения Наталья Светозарова. – Это шок – терять тех, с кем вместе работал, мечтал и ещё вчера что-то планировал. Для всего коллектива внезапная смерть Александра Валентиновича отозвалась болью. Есть такие люди – их будто не видно, но их присутствие означает, что театр будет работать как надо и всё будет делаться вовремя и профессионально.



По словам Натальи Светозаровой, Александра Бирюкова в шутку называли театральным домовым. Всего его очень любили и уважали.



- Он работал со многими художниками по свету, которые приезжали к нам из разных городов, и с его стороны было взаимопонимание, чуткое и доброжелательное отношение. Выражаем соболезнования родным и близким, – добавила директор Русдрама.



Народная артистка Бурятии Нина Вершинина охарактеризовала Александра Бирюкова как по-настоящему театрального человека – безотказного, добродушного, с юмором и как специалиста, «который постоянно рос и всего себя отдавал театру».



- Он был настолько сердечным, что расположил к себе абсолютно всех. Любили его как своё дитя, выросшее на наших глазах. Его мама работала у нас и звала его Малой. Так мы его и звали до сих пор. И поверить невозможно, что Саши больше с нами нет, – говорит Нина Вершинина.



Заведующая гримёрно-постижёрным цехом Евгения Трунова знает Александра Бирюкова с тех пор, как он пришёл в Русдрам.



- Уже позже, на гастролях и в поездках, он всегда был тем, кто оказывал помощь всем. Настолько ответственный человек, который жил работой и всем происходящим в театре, людьми, которые его окружали. Оттого не верится теперь, что его нет, и он больше не придёт, не улыбнётся – как ещё совсем недавно. На днях мы обсуждали предстоящую работу, и никто подумать не мог, что так внезапно мы его потеряем. Театр – это место, которое засасывает, и тот, кто уходит из него, словно что-то из сердца вырывает, – рассказала Евгения Трунова.



Многие «бестужевцы» до сих пор не могут поверить в смерть Бирюкова.



- Так странно говорить «был», – призналась актриса Елизавета Михайлова. – Ещё вчера ходил мимо в своей неизменной жилетке, в тёплой клетчатой рубашке, всегда говорил: «Привет, красавица!». Его смех, постоянная лёгкость – казалось он жил в этом театре. За все восемь лет моей работы здесь только несколько раз видела, как он выходил из театра. Он был нашим богом света, нашим светлячком. Не знаю, что мы будем делать без него – это огромная потеря для всех, – подчеркнула актриса.



Посты, посвящённые Александру, сотрудники Русдрама – и бывшие, и нынешние – оставляют и в соцсетях. Его называют «повелителем света». А ещё вспоминают, как он «по-домашнему ходил по театру в своей тёплой рубашке в клетку» и другие милые привычки.



- Перед каждым спектаклем он хвалил мой грим… Саша был очень добрым. Часто оставлял в курилке свои кружки, которые потом примерзали. Одну я всё же принесла ему. Он всегда был в театре. Саша любил театр, – поделилась звезда фильма «Сердце Пармы» и бывшая актриса Русдрама Елена Ербакова.





С самого утра театральный чат наполнился словами скорби. Актёры и остальные сотрудники не могли сдержать слёз.