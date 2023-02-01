В Бурятии дошколята сразились в турнире по шашкам



Итоги турнира:



Девочки:

1 место- Алёна, «Золотой ключик»,

2 место- Майдари, «Золотой ключик»,

3 место- Татьяна, «Солнышко» (с. Удинск).



Мальчики:

1 место – Ардан, «Солнышко» (с. Удинск).

2 место – Александр, «Солнышко» (с. Удинск).

3 место – Аюр, «Золотой ключик».



Общекомандное:

1 место - д/с «Золотой ключик»

2 место - удинский д/с «Солнышко»

3 место - хоринский д/с «Ромашка».



- Поздравляем ребятишек с первыми победами, - сообщает администрация Хоринского района.







31 января в детском саду «Золотой ключик» состоялся районный турнир по шашкам среди дошкольных образовательных учреждений. Мероприятие посвятили 100-летнему юбилею Хоринского района Бурятии.В соревнованиях приняли участие 30 дошколят из сел Удинск, Тэгда и Хоринск. Организаторами мероприятия выступили детский сад «Золотой ключик» и Хоринская детско-юношеская спортивная школа. Главным судёй был соревнований Юрий Нимаев, тренер секции по шахматам.Открытие турнира получилось очень эффектным и запоминающимся. Коллектив «Золотого ключика» безупречно оформил актовый зал для мероприятия, подготовил специальные тематические баннеры и оригинальные костюмы для ведущих. Зрители и дети были в восторге.