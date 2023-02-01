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В Бурятии дошколята сразились в турнире по шашкам

В Бурятии дошколята сразились в турнире по шашкам
Общество,  Фото:Администрация Хоринского района
В соревнованиях участвовали 30 детей

31 января в детском саду «Золотой ключик» состоялся районный турнир по шашкам среди дошкольных образовательных учреждений. Мероприятие посвятили 100-летнему юбилею Хоринского района Бурятии.

В соревнованиях приняли участие 30 дошколят из сел Удинск, Тэгда и Хоринск. Организаторами мероприятия выступили детский сад «Золотой ключик» и Хоринская детско-юношеская спортивная школа. Главным судёй был соревнований Юрий Нимаев, тренер секции по шахматам.

Открытие турнира получилось очень эффектным и запоминающимся. Коллектив «Золотого ключика» безупречно оформил актовый зал для мероприятия, подготовил специальные тематические баннеры и оригинальные костюмы для ведущих. Зрители и дети были в восторге.

Итоги турнира:

Девочки:
1 место- Алёна, «Золотой ключик»,
2 место- Майдари, «Золотой ключик»,
3 место- Татьяна, «Солнышко» (с. Удинск).

Мальчики:
1 место – Ардан, «Солнышко» (с. Удинск).
2 место – Александр, «Солнышко» (с. Удинск).
3 место – Аюр, «Золотой ключик».

Общекомандное:
1 место - д/с «Золотой ключик»
2 место - удинский д/с «Солнышко»
3 место - хоринский д/с «Ромашка».

- Поздравляем ребятишек с первыми победами, - сообщает администрация Хоринского района.

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