В Бурятии четыре сельхозучастка заросли травой

Общество, Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Собственникам и арендатору земельных участков выданы предостережения



Госинспекторы управления Россельхознадзора обследовали четыре земельных участках сельскохозяйственного назначения, расположенных в Еравнинском районе Бурятии. Выяснилось, что все четыре участка не используются для сельскохозяйственного производства.



- В результате бездействия собственников и арендатора на площади 207 га произошло зарастание многолетней травянистой, сорной и кустарниковой растительностью. За выявленные нарушения предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе управления.



Собственникам и арендатору земельных участков выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.



Всего с начала 2023 года в Бурятии проведено 12 выездных обследований, выдано 14 предостережений.

