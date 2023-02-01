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В Бурятии четыре сельхозучастка заросли травой

В Бурятии четыре сельхозучастка заросли травой
Общество,  Фото:Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
Собственникам и арендатору земельных участков выданы предостережения

Госинспекторы управления Россельхознадзора обследовали четыре земельных участках сельскохозяйственного назначения, расположенных в Еравнинском районе Бурятии. Выяснилось, что все четыре участка не используются для сельскохозяйственного производства.

- В результате бездействия собственников и арендатора на площади 207 га произошло зарастание многолетней травянистой, сорной и кустарниковой растительностью. За выявленные нарушения предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе управления.

Собственникам и арендатору земельных участков выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Всего с начала 2023 года в Бурятии проведено 12 выездных обследований, выдано 14 предостережений.
Россельхознадзор

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